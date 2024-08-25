三料港姐冠軍遭名媛出賣素顏近照　斥2600萬首資買樓老公竟不知情

現年50歲的盧淑儀是1992年三料港姐冠軍，當選後不久即與李克勤拍拖，兩人2006年結婚後，先後誕下兩名兒子，盧淑儀淡出幕前專心相夫教子，不時陪伴李克勤出席宴會飯局，兩人結婚17載相愛如初。而盧淑儀亦美貌如初，去年11月盧淑儀50歲生日，她的好友陳貝兒就於社交網分享合照曝光她的近況，相中素顏的盧淑儀皮膚白裏透紅，狀態極佳不輸少女，令人羨慕。

1992年香港小姐冠軍─ 盧淑儀。 (TVB)

李克勤盧淑儀好恩愛。（李克勤微博圖片）

陳貝兒為盧淑儀慶祝50歲生日。（IG：@chanjanis）

昨日名媛邱李茂琪於IG上分享了一張她與盧淑儀的合照，並留言寫道：「Happy Friday night」。兩人是好閨密多年，相中她倆親密地頭貼頭並望著鏡頭甜笑，盧淑儀素顏出鏡，卻沒有被化了全妝的邱李茂琪比下去，美貌仍然十年如一日，漂亮如昔，皮膚看來亦緊致有光澤。兩人都keep得非常之好，完全看不出真實年齡。

盧淑儀素顏亦不輸邱李茂琪。(ig圖片)

克勤一向十分疼愛老婆盧淑儀，將家中財政大權交由老婆拳管，投資方面也交予老婆全權負責。2021年盧淑儀以首置身份斥資近2600萬買樓，當時李克勤被問到老婆以一事，他笑言：「我幾乎係睇新聞先知，佢趁我教緊人唱歌，唔係好覺嘅時候，好似略略提過，直到我睇到報道，我問佢，佢就話我：『多事吖你！你唔好理，你識咩吖呢啲？』他又謂不知道老婆是否用私己錢買，自言自己一頭霧水，就連是用作自住或投資也不知道，總之就要問老婆。