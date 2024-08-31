凡人歌劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《凡人歌》陸劇又名(我不是廢柴)，改編自同名小説。有紀靜蓉作為編劇，簡川訸為執導，由殷桃、王驍、章若楠、秦俊傑、張哲華、陳昊宇領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。劇集演員陣容強大，有獲獎無數、演技備受大眾肯定的殷桃、王驍出演，劇情也緊貼現實各個階層的生活困境，引起的共鳴感不禁投入其中！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《凡人歌》｜劇情大綱

該劇圍繞三對在北京生活的夫妻、情侶展開的北漂生活故事，即使遇上不能逃避的現實困境，他們都沒有自我埋怨，反而勇敢直視自己的內心：

一、 原本是全職家庭主婦的沈琳 (殷桃 飾) 面對丈夫那偉 (王驍 飾) 突然遇上職場變故後失業，無業的二人使穩定的中產生活變得岌岌可危，不但面對房貸和家庭開支的壓力，而且要兼顧小朋友，他們不得不重新努力尋找出路。沈琳嘗試回歸職場不果，同時承受家庭經濟和職場挫折，但她沒有怨天尤人，最終選擇擺攤賣滷貨謀生，儘管這看似平凡，但卻展現她在困境中的勇氣。

二、畢業於名校的沈磊（秦俊傑 飾) 在檔案管理部門擁有一份穩定的工作，過著安穩淡泊的日子，但是，妻子謝美藍 (陳昊宇 飾) 卻不滿他安於現狀的態度而提出離婚。婚姻破裂動搖了沈磊對自己人生的信念，開始質疑原本的生活，他索性辭職，隱居終南山，表面上看似逃避現實，但其實是他希望藉此尋找內心的寧靜和答案。

三、年薪百萬的程序員那雋 (張哲華 飾) 由於長期高強度工作而患上了驚恐症，但為了不失去工作，他一直拼命隱瞞自己的病情。他的女友李曉悅 (章若楠 飾) 以輕鬆態度對待生活，抱持着及時行樂的人生態度，因此難以理解那雋的想法，即使兩人相愛，但無奈距離卻越來越遠。

《凡人歌》播出時間｜最新追劇日曆

《凡人歌》一共有40集，由CCTV-8、愛奇藝、騰訊視頻播放，由8月31日晚上19:30播放。愛奇藝、騰訊視頻首更4集連播，之後每日更新2集。

电视剧凡人歌@Weibo

《凡人歌》｜演員人物關係圖

待更新。

《凡人歌》｜演員

殷桃 飾 沈琳

做了五年家庭主婦，丈夫失業要重新工作，面對職場和家庭壓力

电视剧凡人歌@Weibo

王驍 飾 那偉

遇上職場變故，突然失業

电视剧凡人歌@Weibo

章若楠 飾 李曉悦

以及時行樂態度生活的打工仔，與男友價值觀不同漸行漸遠

电视剧凡人歌@Weibo

秦俊傑 飾 沈磊

名校畢業，在檔案部門工作，妻子提出離婚，選擇隱居尋找寧靜