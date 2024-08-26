台灣女團「BOOM！怪物星人」推新單曲　台南拍MV熱到似俾火燒

華語樂壇全新創作女團「BOOM！怪物星人」由溫妮WINNI、小V 郁采真、小魏魏嘉瑩和琳誼Ring所組成，較早前曾來港舉行音樂祭，她們剛推出最新單曲《我不可一世的輕狂》。MV 更特別選擇到台南頂頭額沙洲拍攝，她們笑說：「第一次現場獻唱這首《我不可一世的輕狂》是在師兄五月天香港演唱會的舞台上，當時天氣是大雨滂沱加上打雷，只能撐著雨傘敬業演出，沒想到今次拍攝 MV 時氣候完全相反，變成是在遼闊沙漠、還被炎炎夏日《火烤》，絕對是飽受另類三溫暖考驗，真的很想像蒲公英一樣，想先飛走。」

女團「BOOM！怪物星人」由溫妮WINNI、小V 郁采真、小魏魏嘉瑩和琳誼Ring所組成。(公關提供)

這首《我不可一世的輕狂》突破樂團過往的音樂曲風，讓樂迷聽見她們新的音樂樣貌，小V郁采真在這首作品展現其音樂才華，不僅包辦了作曲和作詞的創作，也參與製作及和音編寫。此曲是小V在北京工作時的音樂創作，靈感來自當時離鄉「北漂」面對前景未知的期待和焦慮，其中歌詞唱到「命為草根」，小V形容：「象徵每一個人來到世上就像小草一樣，會以為自己沒辦法飛翔，但都會如同蒲公英長出力量，播下夢想的種子。」小V透過創作自我勉勵，也希望給予樂迷們力量。

這首《我不可一世的輕狂》突破樂團過往的音樂曲風，讓樂迷聽見她們新的音樂樣貌。(公關提供)

為了追求最美的地景畫面呈現，《BOOM！怪物星人》 4位成員不單止要早起拍攝日出戲，下午時分還得追日落拍攝唯美夕陽畫面，幸好團員們不嫌苦，任由強風吹襲、忍受沙子狂飛，她們哭嘆：「我們今天超早起床，晚上11點就得開始化妝及弄髮型，因清晨4點便要開拍！」小V這次拍攝時穿上美美高跟鞋，未料才剛拍就傳出噩耗，整個鞋跟當場斷掉消失在沙洲裡，讓她哭笑不得，因為在沙洲裡行走移動都相當不容易。溫妮說：「雙腳深陷進沙洲，人會越來越矮，身高只剩145公分。」MV 拍攝時的確充滿各種考驗，小魏苦笑：「正式開始拍攝後感覺好像過了很久，但原來只是早上7時。」4位成員得坐上沙灘車才能到達拍攝場地，沙漠裡一路崎嶇，再加上沙丘高高低低，讓她們在車上東倒西歪、尖叫聲不停，只見琳誼膽子超大，毫無懼怕地說：「非常好玩！我喜歡這種刺激的感覺」

為了追求最美的地景畫面呈現，《BOOM！怪物星人》 4位成員不單止要早起拍攝日出戲，下午時分還得追日落拍攝唯美夕陽畫面。(公關提供)

《BOOM！怪物星人》音樂祭昨日（25日）於信義香堤大道廣場舉行，並邀請到黃氏兄弟成員瑋瑋、Ray黃霆睿擔任特別嘉賓，團員將帶來精彩表演、還可以近距離擊掌互動。