龍婷「Hello kiss」人夫回應再爆金句：同唔熟嘅朋友都要保持距離

龍婷自Hello Kiss事件後，相隔近兩個月後終於現身回應。日前她為《中年好聲音3》錄影。受訪時她就沒有解釋太多，只多次強調「件事已經過咗去，唔想打搞任何人」。另一邊廂，龍婷接受 TVB新聞娛樂台 時就講及了不少。

事隔一個多月，有指龍婷已獲公司「解凍」。(葉志明 攝)

主持王鎮泉問到「最近發生嘅事情影響會唔會好大？」龍婷就回答：「影響都大，件事我哋始終都係工作方面嘅開係，同埋件事都唔係事實，同埋已經過咗去啦。我都唔想要提（起）去打搞任何人。」王鎮泉又問，之後工作會不會與其他人保持距離，她亦回答：「冇錯，係一個俾我學識到，同唔熟嘅朋友都要保持距離。」王鎮泉再追問龍婷有否與「丘生」保持聯絡，她又再重申：「我哋不嬲都係工作方面聯絡，同埋啲嘢都唔係事實，仲有件事已經過咗去，唔想再提起佢去打搞人哋。」有沒有溝通？龍婷就直言：「冇乜嘢要溝通。」

龍婷「Hello Kiss」丘亞葵事件 引起全城關注，導致瞬間形象插水。（fb@Vigo Yau）

龍婷也表示，Hello Kiss事件後只看了16日和17日 兩日的新聞，之後就沒有再睇相關報道。「係呀，我唔想睇。我會同自己講，要撐住，唔好唔開心，係啦，唔可以唔食飯，唔可以瞓唔着。」之後王鎮泉再追問是否「食唔落瞓唔到」時，龍婷又反口，說道：「又冇喎，日子點都要過嘅。」最離奇的是，事件中被傳「金手指」的支嚳儀亦被安排坐在龍婷旁邊，而與事件毫不相干的周吉佩亦被安排出現在訪問中，全程「食花生」。訪問全程，兩人都神情嚴肅，不時點頭附和。

龍婷再就「Hello kiss」人夫事件接TVB新聞娛樂台回應。成個訪問差唔多有10分鐘。（截圖 / YouTube / TVB 娛樂新聞台）

龍婷再就「Hello kiss」人夫事件接TVB新聞娛樂台回應。成個訪問差唔多有10分鐘。（截圖 / YouTube / TVB 娛樂新聞台）

王鎮泉問龍婷覺唔覺得支嚳儀係「金手指」，之但係支嚳儀就坐喺隔籬望住龍婷，除咗答「唔係」仲可以點答先。（截圖 / YouTube / TVB 娛樂新聞台）

王鎮泉問龍婷覺唔覺得支嚳儀係「金手指」，之但係支嚳儀就坐喺隔籬望住龍婷，除咗答「唔係」仲可以點答先。（截圖 / YouTube / TVB 娛樂新聞台）

之後，王鎮泉也問龍婷，會不會覺得支嚳儀就是「金手指」，她也回答：「唔會，佢好努力做嘢，好努力生活，佢唔會有時間去諗嗰啲嘢。」支嚳儀回覆：「我都冇咁多時間，都冇咁大權利，心態格局去做啲咁壞嘅事情，就係咁。」