何太疑不堪打擊淚灑直播　直言被迫害：我搵唔搵到錢真係冇所謂

「何太何伯」成為近期熱門話題人物，何太更索性每天在YouTube直播分享生活點滴，至今都超過7千人訂閱，每逢開播都有過百人觀看，超過8千人瀏覽。早前何太在直播中大鬧老公何伯之後，最近他們亦和好如初齊齊亮相。不過，今日（26/08）何太開直播時就突然眼濕濕，原來因為...



何伯、何太因接受《東張西望》哭訴仔女攞走450萬而成為網絡紅人。（電視畫面）

何太同何伯開直播，講到眼濕濕。（YouTube截圖）

直播的開始，何太只是簡單地向網民說「早晨」，背景聲音疑似是何太正在收聽其他直播節目，雖然背景聲音相當快，但仍聽到當中出現了如「開個台食啲網民然後氹佢畀錢」、「乞衣」等字眼，其後何太更一邊聽，一邊眼紅紅，眼濕濕，期間更多次抬頭強忍淚水。有網民就留言：「何太不要哭，真的心痛你」、「​​何太早晨呀，加油呀，支持你！不過早日離開何生啦，咁你先可以往更高處」，看來都有網民支持。

多次抬頭強忍淚水。（YouTube截圖）

多次抬頭強忍淚水。（YouTube截圖）

聽到了將近13分鐘，何太始回覆網民，有網民說「手指好粗」，何太就回答：「係呀，因為我幾歲大就開始做農活，乜嘢農活都做，又餵豬餵鵝呀，睇牛，乜都做，所以我對手係唔好睇，（手指）係粗㗎吓。」似乎有網民指她是「鄉下人」，她又高EQ回答：「唔緊要啦，而家鄉下人都唔比城市人差㗎喎。而家鄉下人真係好識搵錢。」

何太又爆金句：「連我哋啲粉絲寶寶，你哋都誅殺，你哋呀，你哋啲行為幾卑鄙，幾冇人性呀。」（YouTube截圖）

何太又爆金句：「連我哋啲粉絲寶寶，你哋都誅殺，你哋呀，你哋啲行為幾卑鄙，幾冇人性呀。」（YouTube截圖）

之後她又說：「我嘅努力希望以後會回報，係咪？你哋嗰啲所作所為，已經睇喺世界人士嘅眼裡啦。你哋咁樣迫害我哋，狙擊我哋，誅殺我哋，係咪？連我哋啲粉絲寶寶，你哋都誅殺，你哋呀，你哋啲行為幾卑鄙，幾冇人性呀。」說到這邊，何太的情緒又湧上心頭，又再次抬頭似乎是強忍淚水。停頓了數秒後，她續說：「我搵唔搵到錢真係冇所謂，只係要一個公道喎，係咪？講嘢公道自在人心。」說罷，又再一次抬起了頭，真是七情上面，令人「心酸」。