葛民輝與過百位小朋友寫生讚後浪推前浪　黎諾懿見神級前輩瞓唔着

創作不斷的鬼才頑童葛民輝，參與由享樂行慈善基金會及保良局所合辦、昂坪360贊助的「童悠共享 快樂共享工作坊」，與享樂行慈善基金會共同創辦人黎諾懿等一眾嘉賓，以及過百位小朋友、家長、幼稚園教師、繪畫導師、義工等於昂坪360一同展開郊外寫生之旅。

葛民輝參與由享樂行慈善基金會及保良局所合辦、昂坪360贊助的「童悠共享 快樂共享工作坊」。

跨界創作人葛民輝說：「能夠同一班小朋友喺咁優美嘅環境創作，了解新一代藝術潛能，我非常開心。喺呢個學習壓力愈來愈重嘅時代，小朋友有機會體驗戶外風光，盡情發揮創意，係件好事。我見到個個小朋友都專心去畫，啲頭仔郁吓郁吓，彷彿見到一個個後浪湧埋嚟。我呢個前浪真係要加倍努力！」由阿葛義務參與，將其自家設計的藝術玩具角色「HEROIC KOGIANT」糅合中秋元素設計而成的「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節裝置藝術，將會於2024年9月14日至10月20日在昂坪市集展出。

由阿葛義務參與，將其自家設計的藝術玩具角色「HEROIC KOGIANT」糅合中秋元素設計而成的「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節裝置藝術，將會於2024年9月14日至10月20日在昂坪市集展出。

享樂行慈善基金會共同創辦人黎諾懿非常感謝昂坪360的熱情招待及阿葛的熱心支持：「阿葛係我嘅偶像之一，係神級前輩！今次寫生活動可以邀請到佢一齊參與，唔只對小朋友嚟講係一件難忘嘅事，我都非常興奮開心。琴晚仲有少少瞓唔着，勁似以前細個去旅行之前咁緊張！大家記得睇埋阿葛喺昂坪市集中秋嘅創作喇，好正。」

享樂行慈善基金會共同創辦人黎諾懿非常感謝昂坪360的熱情招待及阿葛的熱心支持。

當日參與由昂坪360善心贊助的「童悠共享 快樂共享工作坊」114名小朋友，較早前曾參與「童悠共享 幼兒繪畫比賽」，從逾520名參賽者中突圍而出，成為今次活動的參與者，在昂坪市集渡過一日郊外寫生之旅，提升繪畫技巧。入圍作品經由保良局副主席譚毓楨女士、昂坪360董事總經理董沛銓先生、享樂行慈善基金會共同創辦人利曼莎女士及黎諾懿先生、葛民輝先生、畫家Alan Cheung先生及paullung先生所組成的評審團嚴格選出。