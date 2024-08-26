東張西望｜余慕蓮死後將財產全部捐出　原來曾用退休金建希望小學

《東張西望》昨日（25日）播出現年87歲的余慕蓮身體情況大不如前，所以她希望在有生之年，立下遺囑，把遺產分配好。余慕蓮4年前曾因大病而一度命危，雖然最後「大步檻過」，但身體情況已經每況愈下。年初時再度因病入院，醫生表示「要做好心理準備」。

現年87歲的余慕蓮身體情況大不如前，所以她希望在有生之年，立下遺囑，把遺產分配好。(節目截圖)

今日（26日）一集繼續講到米雪一早就到余慕蓮家為她化妝整頭，余慕蓮開心表示：「大明星幫我整頭，犀利！」米雪指因為余慕蓮行動不方便，所以間中會去她家幫忙剪頭髮。余慕蓮還大讚米雪心善：「佢成日喺老人院幫啲婆婆剪頭髮！」

到米雪一早就到余慕蓮家為她妝髮。(節目截圖)

余慕蓮還大讚米雪心善。(節目截圖)

余慕蓮悉心化妝整頭髮，原來是為了讓好友米雪及安德尊陪伴下完成心願，把遺產捐給慈善機構，希望在死後化作愛心，幫助有需要的人。余慕蓮在大病過後，對生死已經「看得通透」，更欣然接受身體變差及死亡，所以特地讓兩位好友幫忙見證：「所以呢，我要求米雪同大王兩個幫我搵個律師寫定平安紙。因為我冇親人，我就將間屋呢死咗先捐，唔係依家，唔知我幾時死，我唔驚㗎！間屋呢捐畀東華三院，咁我銀行仲有啲錢嘅，我自己好慳，我做完《歡樂今宵》呢我都唔捨得搭的士返屋企嘅，我行出廣播道搭巴士，儲埋啲錢。嗰啲錢就睇吓邊個慈善機構需要就捐畀佢哋。」

余慕蓮悉心化妝整頭髮，原來是為了讓好友米雪及安德尊陪伴下完成心願，把遺產捐給慈善機構。(節目截圖)

余慕蓮在大病過後，對生死已經「看得通透」，更欣然接受身體變差及死亡，所以特地讓兩位好友幫忙見證。(節目截圖)

其實於2005年，余慕蓮把她20多萬的長期服務金中的8萬，拿去內地興建「希望小學」，因為她本著一夥「錢我又帶唔走」的心態，希望自己的錢可以有更多人受惠。對於生死已經看透的余慕蓮，她表示只希望死時舒服一點，更希望自己可以在睡夢中離去，自己不需要風光大葬，骨灰撒在花園便可。

其實於2005年，余慕蓮把她20多萬的長期服務金中的8萬，拿去內地興建「希望小學」。(節目截圖)

因為余慕蓮本著一夥「錢我又帶唔走」的心態，希望自己的錢可以有更多人受惠。(節目截圖)

好友安德尊亦表示4年前有一次余慕蓮進醫院，身體情況很差，一度以為活不下去。安德尊更說：「佢就算將來離世，如果呢個世界係會返嚟，佢亦會望到，」米雪與安德尊帶她去立遺囑時，余慕蓮很心急走得很快，被米雪勸她不要走那麼快，安德尊問：「你趕住去邊啫？」余慕蓮心情很好立即搞笑地回答：「去廁所痾尿！」聽到米雪及安德尊哈哈大笑，可以見到余慕蓮身體雖然差，但心態仍然很好。

好友安德尊亦表示4年前有一次余慕蓮進醫院，身體情況很差，一度以為活不下去。(節目截圖)

米雪與安德尊帶她去立遺囑時，余慕蓮很心急走得很快，被米雪勸她不要走那麼快。(節目截圖)

余慕蓮在安排好死後財產分配後接受《東張西望》訪問時表示總好過比人騙去：「我都80幾啦，唔知幾時去㗎嘛，去咗嘅時候，間屋點呢？依家未死就安排定囉，死咗邊個幫我安排啊？好過畀人呃啊！你哋《東張西望》成日都有人呃人。」

余慕蓮在安排好死後財產分配後接受《東張西望》訪問時表示總好比人騙去。(節目截圖)