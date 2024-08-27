台灣大型年度音樂盛事　任賢齊、五月天壓軸登場萬人High爆小巨蛋

台灣每年夏天最狂的年度音樂盛事《超犀利趴13》大型演唱會日前順利舉行，各組藝人使出渾身解數，精彩連連的演出，吸引萬人High翻小巨蛋，繼續熱騰騰開趴。25日在《SUMMER STAGE》演唱陣容有babyMINT、AcQUA舞擔小分隊、FEniX 和 Ray黃霆睿，《SUPER STAGE》則由芒果醬 Mango Jump、GX鼓鼓呂思緯和你蕭秉治、高爾宣OSN、Energy、任賢齊、五月天壓軸登場，以來自地心的熱情一波接著一波祭出，為今夏的火山音樂歷險劃下豐富完美的句點。



音樂風格以Folk rock、Pop、Punk rock為主的芒果醬Mango Jump，如同開場曲《心臟》一曲「想陪你跳舞旋轉，你的寂寞全都交給我，我給你一顆炙熱的心臟」，以滾燙的音樂熱力率先炒熱第二天的現場，他們說：「這次的歌單我們討論了非常、非常、非常久，這是我們第一次登上小巨蛋演出，希望可以給大家120分的芒果醬。」也蘊含了許多他們想表達的事情，但是這部分他們想要浪漫一點，讓大家自行去體會。帶著第二張專輯《心跳保衛戰》來唱SUPER STAGE，也唱了經典歌曲《芒太郎》、《小紫aka給我錢》、《夏夜晚風》、《陳小魚aka妳的心我的心》等歌，用心的芒果醬Mango Jump在演出橋段中道具盡出，率先開啟歡樂的週日午后。演唱完《中樂透》後，他們向歌迷告白：「你們就是我們最大的樂透！」除此之外還邀請在他們音樂路上佔有舉足輕重地位的VH（Vast & Hazy）一同合唱《讓我照顧你》，也透露近來籌備新EP也請大家期待。

芒果醬 Mango Jump以滾燙的音樂熱力率先炒熱第二天的現場。(公關提供)

用心的芒果醬 Mango Jump在演出橋段中道具盡出。(公關提供)

芒果醬 Mango Jump與VH（Vast & Hazy）一同合唱〈讓我照顧你〉。(公關提供)

延續歡快樂的氣氛，緊接登場的是由「全能唱作晴男」鼓鼓呂思緯、「破億神曲製造機」蕭秉治組成的限定團GX，悉心設計最限定的歌單，感受專屬GX熱力四射的表演。一開場，鼓鼓和蕭秉治分別展現各自擅長的鼓技和琴技，接著演唱他們的經典嗨歌《天機》、《空中飛人》，火熱氣氛持續不間斷，鼓鼓說：「現在下午三點鐘，感覺像晚上九點鐘，因為現場熱情不得了！」

蕭秉治和鼓鼓感謝兩人今年一起經歷很多幸福事。(公關提供)

蕭秉治感謝師兄照顧探班送燒餅加蛋。(公關提供)

能靜又能動的他們，獻唱《認愛》時，鼓鼓和蕭秉治也對彼此「認愛」，在今年一起寫歌一起表演，還見證幸福，鼓鼓拿出手機幫蕭秉治記錄，他表示：「其實可以來到小巨蛋演出，很幸福的一件事。等到12月7日秉治來開唱時，希望尖叫聲要比今天大聲。」接著他們詮釋solo的抒情歌曲《當我變成我們》、即將在12月7日舉辦《活著Alive》的蕭秉治首唱新歌《愛是痛苦的總和》，超犀利趴觀眾搶先聽。來到犀利趴每組藝人都必定使出大絕招，GX除了獻唱五月天的《志明與春嬌》外，身為雙人男團的他們也準備了經典雙人男團組曲，包括元味覺醒《夏天的風》、無印良品的《掌心》、動力火車《忠孝東路走九遍》，K歌大串燒讓歌迷聽得過癮。

GX為超犀利趴悉心設計最限定的歌單。(公關提供)

蕭秉治感謝師兄照顧探班送燒餅加蛋。(公關提供)

新生代創作歌手接連登場，同樣也有超高人氣的高爾宣OSN以12首歌曲呈現45分鐘最極致的演出，接連演唱《Everybody Bounce》、《Benz Booty》、《Good Evening》、《Circles》，他稱自己是夜行性動物，打招呼時和觀眾道早安，笑問：「會不會一早聽這很吵！」「這裡很讚，我離大家很近，今天很有fu！」接著他帶來「宣式風格」的饒舌嘻哈、R&B等多元曲風歌曲，讓台下觀眾聽好聽滿。為了帶給大家不同的視聽體驗，他更祭出PIZZALI、王ADEN 擔任嘉賓合唱《狠操俱樂部》、《混在一起》與全場同樂，藉著超犀利趴在小巨蛋演出的王ADEN開心不已，他透露入圍第35屆金曲獎新人時，在彩排時在腦海想像得獎時，演唱自己歌曲要如何台下歌迷互動，雖然當時沒能如願，因此今天準備了《混在一起》想和歌迷實現那時腦中場景。演唱到最後，高爾宣走下舞台，繞行半圈跟觀眾近距離互動，一起嗨翻小巨蛋，他也預告海外巡迴後年底在台灣開演唱會了，敬請歌迷期待。

高爾宣OSN 滿滿45分鐘最極致表演。(公關提供)

高爾宣與王ADEN 合唱〈混在一起〉。(公關提供)

高爾宣邀請PIZZALI合唱。(公關提供)

首次出演超犀利趴13，還有最殺唱跳團體Energy！Energy回歸專輯創下多項紀錄，《一觸即發》演唱會也大獲好評，由於4場演唱會一票難求，11月更前進新加坡開唱！他們將演唱會最精華的部分呈現在犀利趴，讓全場一睹Energy的音樂魅力。高人氣的他們一登場，觀眾尖叫聲破表，今年第五次來到小巨蛋表演，但卻是第一次參加超犀利趴，他們自嘲：「很開心終於參加犀利趴，因為前面12屆剛好解散。」阿弟說他昨天聽到五月天在舞台提及很後悔找Energy當嘉賓，因為歌迷都翻牆了，他作勢抱怨地說：「因為五月天，所有小學生看到我們，都問你是16蹲那個，跟我拍照還要一起蹲。」玩笑歸玩笑，Energy始終感謝五月天當時的暖心邀約，才能參加超犀利趴演出，以及一場場的演唱會和演出和歌迷再見面。

Energy將演唱會最精華的部分呈現在犀利趴。(公關提供)

從《Come On》、《無懈可擊》、《某年某月某一天》等歌，Energy不僅帶來最殺的經典回憶殺，新曲呈現也別具巧思，在演唱到新曲《二次西遊》時，伴隨著後頭火山噴發的視訊，畫面震撼，還特別將華語樂壇不同世代的兩「手」舞曲，《放手》和《射手》結合，並邀請GX再度出場合跳《射手》，感謝蕭秉治寫了冠軍歌曲《分合》，Energy也關心GX的近況，先是預祝蕭秉治攻蛋成功，當問及鼓鼓近況時，他笑回：「最近在做新專輯，希望有機會跟『師弟』一起跳一支舞。」擇日不如撞日，Energy直接邀鼓鼓合跳，掀起全民E16蹲熱潮的《星期五晚上》，除此之外還有意想不到的嘉賓加入，5隻犀利龍瞬間出場，嗨爆全場。

Energy邀GX合跳經典兩「手」歌。(公關提供)

每一位參戰卡司都有嘉賓助陣，「亞洲全民天王」任賢齊在宣布參加超犀利趴時就大方透露這次將與過去《兩極》專輯製作人彭莒欣老師的第二代，所組的新人樂團PALLAS帕拉斯樂團共同演出，早讓樂迷相當期待，帕拉斯樂團穿上昔日任賢齊的演出服，別具巧思。這次攜手新人共演，任賢齊表示：「謝謝五月天和相信音樂每年舉辦超犀利趴，讓不同世代的音樂都能在此碰撞，希望大家多支持年輕的力量。」而他的音樂像是一台魔法摩托車帶領大家一秒變成海邊，任賢齊說：「音樂是一種情感交流和傳遞，唱經典歌曲希望你們會喜歡。」從《再出發》、《浪花一朵朵》、《我是一隻魚》、《傷心太平洋》等夏日組曲，全場大合唱一解夏日的渴。

任賢齊與PALLAS帕拉斯樂團共同演出。(公關提供)

任賢齊與PALLAS帕拉斯樂團共同演出。(公關提供)

任賢齊帶來多首經典歌曲，全場大合唱。(公關提供)

最後壓軸登場的五月天，繼續在大雞腿錄音室，和萬名觀眾說說唱唱，儘管歌迷熱烈回應「五月天」，一上台他們大吃Energy的醋，阿信幽默地說：「但今不大聲不行，因為你們剛才Energy很大聲。」接著也笑稱感謝超犀利趴和相信音樂這13年都有邀請他們演出，怪獸則表示如果沒有邀約，只能在家斷網不要看消息，引起全場哄堂大笑，五月天坦言經過石頭受傷缺席，更珍惜每次在舞台相聚的機會，驚喜宣布兩消息，「11月一路向東花蓮見」，以及年底將在桃園棒球場開唱，再度與歌迷跨年。

五月天超犀利趴壓軸演出。(公關提供)

五月天感謝超犀利趴13年邀約。(公關提供)

五月天預祝蕭秉治攻蛋成功。(公關提供)

在犀利趴，他們選唱了每個人的創作曲，包括瑪莎作曲的《生存以上生活以下》、冠佑寫曲的《夜訪吸血鬼》、怪獸寫給家家的《命運》、石頭的個人單曲《真實故事改編》和阿信作詞作曲的《什麼歌》，回顧五月天的創作。而今為五月天探班的是「破億神曲製造機」蕭秉治，他送上燒餅加蛋感謝師兄在音樂路上對他的支持，而「燒餅治」正是阿信幫他取的綽號，燒餅加蛋也意喻著預祝他12月7日重返小巨蛋舉辦《活著Alive》攻蛋成功，今天連三登台的蕭秉治，一上台就害羞地跟觀眾說：「大家好！我又來了！不好意思！」阿信笑虧蕭秉治戴上墨鏡很狂，但只要上五月天舞台很靦腆，最後五月天邀他一起合唱他創作的發燒歌曲《外人》，全場聽得如痴醉。「超犀利趴13」在今完美落幕，更多詳細資訊，請上相信音樂、超犀利趴官方臉書粉絲專頁及官方網站。

Ray黃霆睿帶來精彩演出。(公關提供)

FEniX輪番嗨唱。(公關提供)

babyMINT「SUMMER STAGE」演出。(公關提供)