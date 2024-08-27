東張西望｜網民質疑苦主存十萬少一萬係自導自演　林生激動回應

《東張西望》日前（25日）再報道銀行存鈔機食錢的事件，苦主林先生月初於銀行經存鈔機存款十萬元，期間因機器故障一度中斷，最終顯示只存入了九萬元。林先生發現存鈔機足足「食」了他一萬元，於是決定報東張。

《東張西望》日前（25日）再報道銀行存鈔機食錢的事件。(節目截圖)

苦主林先生月初於銀行經存鈔機存款十萬元，期間因機器故障一度中斷，最終顯示只存入了九萬元。(節目截圖)

事件前日播出後引起網民熱議，不少網民質疑林先生自己根本沒存那一萬到戶口，又或是在第一部存鈔機到第二部存鈔機的中途掉了那一萬元。昨日（26日）林先生再現身回應反駁網民質疑，他表示：「我嗰日係清清楚楚十疊咁落去，唔會話得返九疊，唔會少咗一疊㗎嘛，我喺屋企係再三數過先落街㗎。」

事件前日播出後引起網民熱議，不少網民質疑林先生自己根本沒存那一萬到戶口。(節目截圖)

昨日林先生再現身回應反駁網民質疑。(節目截圖)

《東張西望》主持黎寬怡跟林先生再三確認及提出網民的問題：「你係呢間銀行兩次fail咗之後就去咗另一間銀行再入錢？」網民質疑林先生中途掉錢，林先生語帶激動表示：「呢度同嗰度10米嘅啫，有冇跌到，我行路有感覺㗎嘛。」之後再被問到第二次不成功存款後，有沒有看一下收據？他則指沒有：「冇啊，冇留意！因為我信銀行㗎嘛。因為你揸住咁多張錢，你得兩隻手，你試下數下，我都數過，係數唔到㗎！」

《東張西望》主持黎寬怡跟林先生再三確認及提出網民的問題。(節目截圖)

林先生語帶激動表示：「呢度同嗰度10米嘅啫，有冇跌到，我行路有感覺㗎嘛。」(節目截圖)

林先生表示因為當時熒光幕顥示正常，再加上面有人在排隊，所以沒有多加理會。之後林先生再拿出十萬元出來，在同一部存鈔機存十萬元，想證明是存鈔機出現問題。林先生回應網民的留言表示想爭取應有的公義，想證明如果是真的銀行出錯，就不要再把存鈔機放出來令更多的人受害。

林先生表示因為當時熒光幕顥示正常，再加上面有人在排隊，所以沒有多加理會。(節目截圖)