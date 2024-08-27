Alton@MIRROR深夜嬲爆發文　疑似鬧私追影響拍攝：好冇禮貌好自私

MIRROR成員王智德（Alton）昨日（26日）突然在社交平台嬲爆發文，雖然他未有解釋到底因為什麼原因而生氣，但就立即在「鏡粉」圈內引起熱話。

MIRROR成員王智德（Alton）突然在社交平台嬲爆發文。(Threads@altonwongz)

雖然Alton未有解釋到底因為什麼原因而生氣，但就立即在「鏡粉」圈內引起熱話。(網上圖片)

Alton寫下：「一句講晒：你冇犯法，不過就好冇禮貌同好自私，你而家影響我(同團隊)做野（嘢）呀。」有網民指Alton疑似被「私追」粉絲激親，除了以上這幾句話外，Alton還在留言區留下一貼圖表示生氣。

除了以上這幾句話外，Alton還在留言區留下一貼圖表示生氣。(Threads@altonwongz)

有網民指Alton疑似被「私追」粉絲激親。(Threads@altonwongz)

不少粉絲立即留言安慰Alton：「王大人息怒，唔好俾呢啲自私精激親自己，下次搵工作人員或者保安趕佢哋走」、「唔會又係私追啊，好心係fans 就唔好阻人收工啦，呀勁都好攰架啦」、「鍾意偶像唔係大晒，做嘅野影響到偶像，甚至乎任何人，我覺得已經冇資格話自己鍾意」、「莫生氣大佬唔好嬲唔好傷到身，藝人都系普通人黎都要番工做野架，點解要去影響到人」、「呢啲人講極都唔聽，慳返啖氣，唔好嬲」、「應該去到情緒勒索先會出聲，唔係個別成員有咁嘅情況，有啲已經放棄勸阻」。

不少的粉絲立即留言安慰Alton。(Threads@altonwongz)

不少的粉絲立即留言安慰Alton。(Threads@altonwongz)

不少的粉絲立即留言安慰Alton。(Threads@altonwongz)

雖然Alton沒有明指是發生什麼事，但有粉絲指之前Alton已經因為私追粉絲而生氣過。粉絲追偶像的行為沒有錯，但阻礙到工作人員工作又真的不是太好，也難怪偶像會生氣的。