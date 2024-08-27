《凌晨兩點的灰姑娘》申鉉彬現實主義拒盲愛　文相敏狂掃15套西裝

由申鉉彬和文相敏主演的Viu Original愛情韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》講述奉行現實主義的允瑞（申鉉彬飾）與愛情至上的柱元（文相敏飾）本來是對感情穩定的愛侶，某天允瑞得知柱元的真正身份是「富三代」後，竟爽快收下柱元母親給予的紅包然後狠飛男友，逼使柱元立即展開求愛大作戰！

Viu Original愛情韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》。

年下男為愛瘋狂

《凌晨兩點的灰姑娘》顛覆灰姑娘童話設定，申鉉彬形容「允瑞」是200%的現實主義者，對愛情毫不留戀：「允瑞是一個現實的人，所以她選擇拒絕男友，因為她認為自己所建立的一切更重要。」文相敏則認為「柱元」從頭到腳都是貴族的化身：「無論是外表、財力或者性格，他都是完美的王子；雖然允瑞很現實，但是柱元是個只為允瑞而活的人，他是一個直率表達感情的年輕人。」為了打造王子風格，文相敏更不惜工本自掏腰包置裝，他笑言：「我大概買了15套西裝，因為我想把工作做好，所以都是自己付錢的，現在衣櫥裡有太多訂製服，希望我去參加婚禮時能大派用場。」

《凌晨兩點的灰姑娘》顛覆灰姑娘童話設定，申鉉彬形容「允瑞」是200%的現實主義者，對愛情毫不留戀

尹博素珍關係升溫

劇中始元（尹博飾）和美珍（朴素珍飾）為了家族事業而締結政治聯姻，素珍預告二人將會從陌生尷尬的關係轉化為浪漫甜蜜：「我們三次合作中，這次關係最親密，我真的很喜歡這對CP的化學作用，因為它比一般情侶關係更令人印象深刻！」對此尹博亦搞笑補充：「這是我與素珍的第三次合作，起初我們沒有一起的戲份，而在第二部劇中，我們互相了解並決定約會；這次我們結婚了，也許下一部戲我們就會離婚，哈哈，這次合作很有趣、很愉快。」

劇中始元（尹博飾）和美珍（朴素珍飾）為了家族事業而締結政治聯姻。