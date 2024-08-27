洪欣新作親回應「我真係恭喜你呀」　網民話有聲並即刻諗起李嘉欣

多年前起網上流傳一段男女電話對話錄音，內容提及多位女星，如邱淑貞、被指是蔡少芬的Ada以及洪欣，而錄音中一句「我真係恭喜你呀！」至今仍是網絡金句，另外亦有提及粗口內容如：「簽咗個洪欣咁蠢嘅X……X…X女人返去」、「快X啲捧紅佢添呀」、「你冇諗住捧佢你簽佢嚟把X呀？」

洪欣曾被電話錄音中的女聲指是「X女人」。（微博圖片）

李嘉欣與洪欣曾在《原振俠》同場，重播時令人分外期待。（TVB）

坊間不少人都認為錄音中的主角是「大劉」劉鑾雄以及李嘉欣，雖然這只是未得到證實的傳聞，但卻令李嘉欣多年來卻成為「恭喜界代表」，她出席賀年活動做拜年手勢的照片，亦被網民改成Meme圖、揮春等等，2016年新年適逢猴年，李嘉欣在年初一上載馬騮片段，配上賀年歌《恭喜恭喜》，留言：「恭喜您呀！」令人覺得她「自抽」，十分高EQ。

李嘉欣是「恭喜界代表」，出席賀年活動這張拜年圖，至今仍被廣泛流傳，製成Meme圖、和WhatsApp Sticker和揮春。（VCG）

2016年新年，李嘉欣在年初一出Post，配上賀年歌《恭喜恭喜》，留言：「恭喜您呀！」自抽獲讚好高EQ。

每逢新年或有喜事，香港網民常常張貼李嘉欣照片。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣賀年照。（IG@michele_monique_reis）

而劉鑾雄去年召開記招，一次過回應歷年來的多段傳聞，包括「恭喜你呀」事件，有記者問道：「當其時都有人喺啲ＷhatsApp，做啲圖或者當時傳聞嘅金句，其實對你有冇影響?」大劉回答：「第一，你認為有冇影響呢？一定有，但係我哋功力呀，如果咁樣影響到我，不如去剖腹自盡跳樓燒炭啦。」

劉鑾雄曾在記招就「我真係恭喜你呀」錄音回應，雖然有影響，但以他功力絕不會被影響到。（資料圖片/葉志明攝）

而多年前「中箭」的洪欣，近日為頭髮護理產品拍廣告，該公司廣告片以「洪欣首度回應：你恭喜我？我真係恭喜你呀」為題，片中對白竟說：「用錯咗頭髮產品？我真係唔知恭唔恭喜你呀！」又指選對了護髮產品，「先至真正值得恭喜！」網民見到都話「有聲」，馬上聯想到被指與她是死對頭的李嘉欣，又認為她玩得、廣告十分成功。

洪欣近日為頭髮護理產品拍廣告，片段以「洪欣首度回應：你恭喜我？我真係恭喜你呀」為題。（YouTube@DNA Hair Lab 基恩活髪）