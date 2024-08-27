黃宗澤於馬來西亞餐廳情緒失控做奧客　原來因為咁職員知道即發呆

現年43歲的「大灣區視帝」黃宗澤，早前於馬來西亞宣傳電影《紮職3》，吸引到不少粉絲到場支持。今日網上突然流傳一段影片，指黃宗澤於餐廳內情緒失控被偷拍的片段，立即引起了不少網民關注。

黃宗澤在馬來西亞好受歡迎，被大批粉絲包圍。（大會提供）

43歲的「大灣區視帝」黃宗澤，早前於馬來西亞宣傳電影《紮職3》。（梁碧玲 攝）

片中「奧客」黃宗澤於一間餐廳內準備用餐，他看見侍應上錯菜時一臉不悅：「痴線㗎？干炒牛河都有嘅？」另一職員則上了椰漿飯，他一看到裡面有花生即發火鬧爆：「我唔食花生㗎喎，你畀花生我做咩？上網check下都知我唔食花生㗎啦！」職員當時表示換另一碟給他，但他繼續發火鬧爆：「幾點啊？仲整過，仲要我等？」片段一發布後已經立即引起網民熱議，更引起了網民正反兩面的熱討。

黃宗澤原地爆發片段。(小紅書)

黃宗澤原地爆發片段。(小紅書)

黃宗澤原地爆發片段。(小紅書)

傍晚時分，有網民在社交平台公開黃宗澤成「奧客」的背後原因，該小編寫下：「黃宗澤『奧客』人設的劇情突然大反轉！原來，這一切竟然是精心策劃的“惡整”，為他最新主演的電影《紮職3》造勢。」該小編亦表示「終於可以澄清」，因為之前就有不少網民猜黃宗澤是在餐廳拍戲而被人拍到，原來真正的原因是他們在「惡搞」餐廳職員，片中可見職員一知道被耍後立即發呆，看見鏡頭後就尷尬一笑，亦鬆一口氣。

傍晚時分，有網民在社交平台公開黃宗澤成「奧客」的背後原因。(小紅書)

原來，這一切竟然是精心策劃的惡搞。(小紅書)

片中可見職員一知道被耍後立即發呆，看見鏡頭後就尷尬一笑，亦鬆一口氣。(小紅書)