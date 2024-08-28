江若琳新歌報喜打入903推介榜　獲網民力推上叱咤舞台：平常心

江若琳（Elanne）相隔七年，最近正式回歸樂壇，同時發布全新廣東歌《一直留在心底的事》，其新歌MV推出接近三周已經突破13萬點擊率，以及吸引多達270 名網民留言力撐，同時打入「903第34周專業推介排行榜」第17位的成績，成績驕人！Elanne 接受《香港01》 表示：「佢地（老公同阿仔）勁開心，同我一起聽！」她亦有在社交網感性留言：「聽到自己首歌上到903既榜上！開心到震震震。好夢幻，容許我宣洩一下！我好開心呀！」有網民則留言：「2025年1月1日要喺叱咤台見呀！加油，希望可以拎到冠軍歌啦！」

江若琳相隔七年回歸樂壇，並發布全新廣東歌《一直留在心底的事》，其MV突破13萬點擊率！（IG@movingpicturescrew）

江若琳新歌打入「903第34周專業推介排行榜」第17位的成績，成績驕人！（網上照片）

江若琳過往在樂壇頒獎禮也獲得肯定

其實江若琳初出道曾經參加過叱咤樂壇頒獎典禮，不過事隔多年已經沒有再出席過。被問到今年是否有信心獲得「叱咤頒獎典禮」入場券，她坦言：「平常心，當然如果有機會參加呢個盛會，我都會好開心！」除了叱咤頒獎典禮，其實江若琳過往在樂壇也有取得相當不錯的成績，當年初出道她憑着2007年的音樂代表作《傷情路》橫掃樂壇頒獎典禮各大獎項，之後也有出席多屆「新城勁爆頒獎禮」，分別獲得「2008年新城勁爆人氣歌手」，「2009年新城勁爆歌曲《Show You》」，以及「新城國語力頒獎禮2012 年新城國語力人氣偶像」等。

江若琳新歌報喜獲網民留言推上叱咤舞台。（IG圖片）

江若琳特別感謝老公同阿仔一起分享新歌打入903推介榜的喜悅。（IG/@elannek930）

江若琳初出道曾參加過叱咤頒獎典禮，不過事隔多年已經沒有再出席過。（視覺中國）

江若琳也有出席多屆「新城勁爆頒獎禮」。（視覺中國）

江若琳憑着2007年的音樂代表作《傷情路》橫掃樂壇頒獎典禮各大獎項。（視覺中國）

江若琳曾經推出過四張廣東唱片，兩張國語唱片。（陳順禎攝）