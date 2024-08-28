MeiMei阿yo@Lolly Talk苦練半年拳賽姊妹對決 公布賽果即爆喊相擁

人氣女團Lolly Talk從未因為偶像包袱局限自己，八位團員個個搏盡無悔，為鍾愛的歌唱事業施展渾身解數。年初，她們於社交平台成立Lolly Talk Vision（LTV），以踢爆團員黑材料為主線任務，而首個暗黑星團企劃，率先派出MeiMei曾美欣及Ahyo郭曉妍上陣，來一場拳腳決鬥！昨日（27日）舉行《Lolly Talk Vision首個暗黑星團企劃：「打MEIYO」擂台對決》，兩位團員埋身激戰，誓與波板糖們享受充滿汗水、熱血與勇氣的晚上。

Lolly Talk年初成立Lolly Talk Vision（LTV），首個企劃便是拳賽，藍隊Team Mei的Yanny、Elka、阿妹齊齊支持MeiMei。

粉紅Team Yo派出阿Yo，獲阿蛋、Tania和Sinnie支持。

MeiMei與Ahyo為了是次拳賽，早於半年前開始特訓，團隊邀得香港散打運動員及業餘比賽冠軍擔任教練，親自指導兩人操練拳腳功夫，同時亦有健身教練與她們進行體能訓練，並嚴格執行飲食控制。雞蛋、雞胸與鎮痛膏貼早已成為日常，MeiMei與Ahyo經歷無數次練到腳軟、唞到大嗌的特訓，只為了向波板糖展示她們打不死的精神，絕對不是講玩笑。

MeiMei與Ahyo絕不是揸流攤，半年前已跟從香港散打運動員及業餘比賽冠軍特訓，只為了向波板糖展示她們打不死的精神。

這場《Lolly Talk Vision首個暗黑星團企劃：「打MEIYO」擂台對決》，由YouTube Channel小薯茄的兩位猛男程人富及阿J擔任主持，Lolly Talk的八位團員分成藍隊Team Mei及粉紅隊Team Yo隆重登場，分別繞場一圈接受波板糖的歡呼，兩隊都表現得鬥志激昻，全場High爆！六位成員大讚Meimei及Ahyo為是夜的拳賽搏到盡，又要衝破心理障礙「互打」，而平日甚少運動的MeiMei竟然主動跑步、操體能，Ahyo亦即場大曬結實腹肌，又爆兩人練習對打期間，六位成員都戥她們辛苦，更忍不住落淚。兩人笑言要放下姊妹情義，絕不留手！Ahyo更於賽前揚言：「我要打低MeiMei！」

《Lolly Talk Vision首個暗黑星團企劃：「打MEIYO」擂台對決》開始前，藍隊Team Mei及粉紅隊Team Yo分別繞場一圈接受波板糖的歡呼。

為抒緩賽前的緊張氣氛，Lolly Talk先向打扮最突出、最有創意兼最好玩的波板糖頒發「最佳造型」獎。同時，她們又貼心地邀請台下Fans上台玩打瓦片遊戲，盡情享受力量帶來的刺激快感，勝出者的獎品更令大家驚喜狂呼！配合拳賽之夜主題，勝出者會獲得被Lolly Talk成員「打一拳」作為遊戲獎勵，不過位位成員都錫住波板糖，只是輕輕出拳，但台下齊齊笑不攏嘴，場面搞笑又刺激。

接着，Team Mei與Team Yo以battle形式獻唱全新編曲的《8SEC》及《一把火》，現場的對戰氣氛即時升溫。萬眾期待的擂台對決終於上映，特訓半年的Meimei與Ahyo，無論造型和鬥志與真正的拳手無異，兩人分別出場走入繩內，波板糖們不斷吶喊支持，其他團員亦在台邊肉緊打氣。

阿Yo霸氣登場。

MeiMei賽前被睇高一線，如果能打出平日的訓練程度，已經勝利在望。

在拳腳例賽中，雙方只可以出拳或踢腳的方式進攻，賽事會分為三節、每節兩分鐘，現場更有專業拳證及專業評判監督，勝出者可以奪得「打MEIYO」金腰帶。MeiMei於賽前被看高一線，如果能打出平日的訓練程度，已經勝利在望。拳賽正式開始，Meimei與Ahyo果然落場無姊妹，盡情發揮兩人的拼勁與毅力，甫開場已經真打，無試探攻擊，互有出拳踢腳，第二回合，MeiMei主動進攻，Ahyo亦隨即反攻埋身激戰，讓人喜出望外。

二人搏盡真打，阿Yo亦意志旺盛不留手，反攻埋身激戰。

台下的隊友Elka、阿妹、Yanny見到姊妹相殘，都睇到喊晒。

來到第三回合，Ahyo依然意志旺盛，MeiMei亦毫不留情瘋狂出擊，兩人出盡全力，最終MeiMei得分較多獲勝，宣佈結果後MeiMei即激動落淚，兩人互相抱抱，Ahyo也不禁落淚，其他成員齊齊衝上台，八位團員互相緊抱，場面感動又熱血。MeiMei說：「真係腳軟呀打到，多謝Ahyo！多謝Lolly Talk！由完全唔識打拳，要我哋去打拳，過程好苛刻、好辛苦，真係會黐線，今次感受到運動員嘅辛苦，不過我哋係連1/10都冇嘅辛苦，我哋真係唔算啲乜嘢，好想致謝每位運動員。我阿妹都嚟咗，有時我返到屋企都會發脾氣，但係佢冇嬲我，知道我練拳好辛苦，好多謝媽咪晚晚煲湯畀我飲，我今日唔畀佢嚟，驚佢睇住個女畀人打。今次個擂台唔係得我哋兩個，係我哋八個囉，見到佢哋唱歌排咗咁多嘢，真係感動到喊。」

兩人出盡全力，最終MeiMei得分較多獲勝，宣佈結果後MeiMei即激動落淚。

阿Yo與MeiMei互相爆喊擁抱。

落敗的Ahyo喊到收唔到聲，她嗚咽表示：「我覺得呢半年有改變咗好多，無論係贏係輸，呢半年最大嘅改變係，心態真係成熟咗，而家堅強咗，無以前咁軟弱。可能中間好多時候要返學、要做女團，中間對打嗰陣，我又唔想身邊嘅人受傷。呢半年LT入面，個個都好錫我哋，都知道我哋練拳好辛苦，多謝家姐同媽咪今日都嚟支持我。」然後，Lolly Talk獻唱新歌《數到十》，全場齊齊大唱，為是夜的「打MEIYO」送上温馨、感動又圓滿的句點。

MeiMei說練拳過程好苛刻，感受到運動員辛苦，又表示：「好多謝媽咪晚晚煲湯畀我飲，我今日唔畀佢嚟，驚佢睇住個女畀人打。」

Ahyo喊到收唔到聲，嗚咽表示：「我覺得呢半年改變咗好多，無論係贏係輸，呢半年最大嘅改變係，心態真係成熟咗，而家堅強咗，無以前咁軟弱。可能中間好多時候要返學、要做女團，中間對打嗰陣，我又唔想身邊嘅人受傷。」