港姐2024｜程姜月爆暗粒急敷面膜補救　自覺非大熱：我冇咩好勝心

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗今日（28日）烈日當空下在尖東出席化妝活動，當中大熱佳麗倪樂琳（Ellyn）更出現身體不適，活動後需要去看醫生。而另一大熱，有「翻版蔡潔」之稱的程姜月（Dolores）接受《香港01》訪問時，透露之前去新加坡外景時也曾發燒，回港後身體狀況一直反覆。

面對烈日當空，程姜月表示還好，不及去新加坡外景時曬，雖然做足防曬，但去海邊拍攝，紫外光好勁，所以都黑了少少，幸好過了1、2個星期皮膚自己變回白。（梁碧玲攝）

連日港姐活動頻密，程姜月直言都辛苦，有時還要回公司訓練，「呢兩個星期（每日）都係得4、5個鐘頭瞓，不過都OK嘅。」提到倪樂琳出現身體不適？程姜月說因為有時回公司拍攝時，錄影廠裡面很冷，所以經常都會頭痛和喉嚨痛，「我自己喺新加坡（外景）嘅時候其實都發燒，返嚟之後一直都好反覆，可能好返幾日，又凍親喉嚨痛。（現身身體狀況如何？）我覺得都還好，唔可以話特別好，但亦唔係特別差。」見她臉頰出現不少暗粒，程姜月表示都是睡眠不足所致，加上平時拍攝時間比較長，喝不夠水；決賽將至，她直言：「我覺得每日再眼瞓都要敷面膜！」

程姜月受訪問透露之前去新加坡外景時也曾發燒，回港後身體狀況一直反覆。（梁碧玲攝）

對於成為網民心水大熱佳麗之一，程姜月開心說：「真係㗎？（會唔會好大壓力？）都還好嘅，因為我覺得自己都唔算熱門。（似蔡潔靚女喎？）但壓力一定有，我都驚自己有咩表現得唔好嘅，可能大家會失望。我亦都唔想令自己後悔，所以無論拍外景或者平時都想盡力去做。」

程姜月身材平均，還有「翻版蔡潔」稱號。（梁碧玲攝）

笑問是否直指冠軍？程姜月笑說沒有，也沒想過拿到排名，覺得佳麗們表現都很好，誰拿到三甲也應該，「同埋可能我自己個人冇咩好勝心，因為我比較注重過程，所以呢段時間訓練、拍外景，對我嚟講更有意義，係人生中難忘嘅回憶。（即係依家被淘汰都可以？）都唔可以咁講嘅，都想喺決賽上表演畀大家睇到。」

程姜月自言「冇咩好勝心」。（梁碧玲攝）

港姐投票活動近日展開，問到有何拉票殺手鐧？程姜月笑言：「拍片扮下cute、扮下可愛。同埋我依家喺社交平台都有分享一啲自己嘅靚相。（會否分享泳裝相增加點擊率？）我唔識游水，所以我好少呢啲相，外景係我第一次著比堅尼。」

程姜月說自己新加坡外景，是她第一次著比堅尼。

此外，這天活動與化妝有關，問程姜月是否一定要化妝才出街的女生？她笑言不是，視乎場合，自言素顏絕對見得人，尤其喜歡自己的眼睛，笑起來挺好看。程姜月又言自己並非每個月都要買化妝品和護膚品的人，有些大學時期的眼影，現在還在用。