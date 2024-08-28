林依晨林于超異地戀多年仍甜蜜　坦承物理上距離並不是最可怕

台灣女星林依晨最近參與錄製內地綜藝節目《心動的信號》，而在最新一集中大談異地戀問題，作為過來人的她說得頭頭是道，強調物理上的距離不是問題，最可怕是心理上的距離同床異夢，愛情觀獲得不少網民激推。

林依晨大談異地戀問題。（影片截圖）

在最新一集中，因為有嘉賓參加者是遠距離關係，所以作為過來人的林依晨深明遠距離戀愛的體會，畢竟其與老公林于超在相戀期間，一個在美國一個在台灣，所以難以每日見面，相念的時候總要坐15個小時的飛機相見。

正因為這麼多年以來她深有體會，所以對於遠距離戀愛，她認為物理上的距離根本不是問題，最可怕是心理上距離，她表示：「如果說兩個人同床共枕可是卻同床異夢，那其實才是最可怕的異地的感覺。所以一開始物理上的距離這真的都不是問題，往後的相處，你肯不肯為對方用心，你有沒有那欲望去分享，你生活中的點點滴滴，那才是最大的重點。」

林依晨﹑林于超異地戀多年。（視覺中國）

另外，她即使與林于超結婚多年，但每次見面其依然有心動的感覺：「我到現在都還是有那種，快見到他了，我會小鹿亂撞的感覺，即使已經十幾年了。」坦承遠距離的確延長了愛情保鮮期 ，而不少網民都非常認同她的愛情觀，原來距離產生美果然存在的。