港姐冠軍富商老公唔怕激嬲老婆　公開讚細39歲氣質美女：美若天仙

前港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）當年閃嫁比她年長20年的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，婚後育有兩子的她亦淡出幕前，安心做幸福少奶奶。而年屆70歲的鄔友正不但愈活愈年輕，更跟上潮流大玩「小紅書」，早前他就大方回應當年轟動一時的「港姐爭夫戰」，又透露正努力練歌希望參加《中年好聲音》，日前他就自爆近期密密煲劇，更公開大讚一位女星美若天仙，完全不怕激嬲老婆！

今年年初大搞奢華派對慶祝結婚25周年。（IG@kashuivirginia）

上個月翁嘉穗為老公開Party慶祝70大壽。（IG@kashuivirginia）

婚後育有兩子。（IG@kashuivirginia）

愈活愈年輕！（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗自嫁入豪門後養尊處優。（IG@kashuivirginia）

保養得宜。（IG@kashuivirginia）

鄔友正同樣Keep得極好。（小紅書圖片）

雖然鄔友正貴為大集團老闆，但毫無架子，不但親自撰文，又親自回覆網民，盡顯親切一面。日前鄔友正自爆最近在煲劇，包括《繁花》、《玫瑰的故事》、《新聞女王》等，大讚美女如雲，拍得出色。不過要數最精彩的就是早排大熱的韓劇《淚之女王》，鄔友正激讚：「男主角金秀賢比以前更英俊瀟灑，儀表不凡，而且演技都達到爐火純青，角色裡邊是一個樣樣都第一但對太太愛之入骨的頂尖優秀男生！女主角金智媛簡直美若天仙，是我見過最美麗的女演員，而且角色一流，演技一流，是我一生人第一次被女明星吸引到，拜倒石榴裙下！」

由金秀賢與金智媛主演的韓劇《淚之女王》大受歡迎。（劇照）

俊男美女的組合十分養眼！（劇照）

掀起追劇熱潮！（劇照）

鄔友正大讚男主角金秀賢英俊瀟灑，演技更是爐火純青！（影片截圖）

又大讚女主角金智媛美若天仙，更直言人生第一次被女明星吸引到，拜倒石榴裙下！（影片截圖）

被金智媛迷倒的鄔友正更通宵煲劇：「昨晚本來準備煲兩集就睡覺，但女主角實在太美又演得真係實在太好了，不捨得關機，一直不能停，觀看到清晨六點，才花了九牛六虎之力，迫自己關機睡覺！仲未煲完，今晚唔知又有冇得瞓覺了😱😱😱」不少網民都笑言想不到鄔友正都是韓劇迷，鄔友正更直言：「將來如果有機會，我都想請她做我另一個品牌軒琴居的代言人！」現年31歲的金智媛在劇中飾演高冷的富家千金，精緻美貌加上高貴優雅的氣質，完美呈現渾然天成的「千金臉」，深受粉絲喜愛，難怪鄔友正都讚不絕口！

金智媛出名是氣質美女。（IG@geewonii）

金智媛在劇中飾演高冷的富家千金。（IG@geewonii）

千金臉！（IG@geewonii）

氣質出眾。（IG@geewonii）