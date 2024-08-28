港姐2024｜梁嘉莹望提升應變力有信心入三甲　楊梓瑶騷荷蘭文拉票

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗今日（28日）到尖東出席化妝活動，佳麗們頂著酷熱天氣，烈日當空下在戶外行Catwalk展示美妝，最後由（11）梁嘉莹贏得「繆思女神」殊榮。

（11）梁嘉莹在今日活動中，贏得「繆思女神」殊榮。（梁碧玲攝）

活動後，梁嘉莹和（14）楊梓瑶一同受訪。梁嘉莹自言平常喜歡研究歐美妝，在化妝方面都算有點經驗，可以凸顯自己五官，最喜歡是自己的眼睛。又言稍後會拍片跟大家分享她的化妝品和化妝教程。楊梓瑶自言很注重化妝和護膚，不化妝也能出街，但會戴帽和口罩。

梁嘉莹自言在化妝品上使費不算多，一套化妝品可以用近兩年。（梁碧玲攝）

兩人之前一同拍攝外景，參選期間又是同房，所以大家都有見過對方不化妝一面，笑問可有認不出對方？她們大讚對方素顏也很漂亮，沒有嚇到，梁嘉莹笑指化妝只是在皮膚上，輪廓不會變，還是很漂亮。楊梓瑶對自己素顏也有自信。

楊梓瑶擁有模特兒身材。（梁碧玲攝）

離決賽不足一個月，梁嘉莹表示現在有瘦了，但會繼續控制飲食來keep fit，吃清淡、吃少一點和跑步。談到佳麗倪樂琳活動上身體不適，是否很辛苦？梁嘉莹自言可能有時是休息不夠，幸好身體狀況還不錯，「依家睡眠都好充足，但有時我就鍾意睇電話，就算忙咗一日返到去都要睇，不過都有5、6個小時睡。」楊梓瑶亦稱現時身體狀況也不錯，睡眠是夠的，不覺得太辛苦。至於身形方面，她覺得自己現時肥瘦剛剛好，但都會繼續吃得健康。

楊梓瑶對自己素顏充滿自信。（梁碧玲攝）

港姐投票活動近日展開，問到會如何拉票？荷蘭出世的楊梓瑶，笑言會用荷蘭文拉票：「我會一路講，一路解釋返講乜嘢。（會唔會隨片附送騷長腿吸睛？）唔會，哈哈。」梁嘉莹則表示因為大家都覺得她很有自信，所以會拍片鼓勵女仔散發自信心。

兩人為拉票各出奇招。（梁碧玲攝）

對於兩人被網民視為三甲之選？梁嘉莹直言信心和壓力都有，各方面繼續令自己進步，例如廣東話、口才和應變能力；楊梓瑶自言最需要進步的也是廣東話，其他方面覺得自己都ok，如果愈多人喜歡自己，當然更加有動力。