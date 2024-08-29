ANSONBEAN處男大碟內含愛情結晶品　Jamie現身發佈會甜蜜力撐

ANSONBEAN推出大碟，發怖會獲不少好友到場力撐。（葉志明攝）

ANSONBEAN推出處男大碟《ONE DANCE》，昨晚喺中環舉行發佈會，除父母、婆婆外，女友Jamie（張天穎）亦有現身。ANSONBEAN接受訪問時透露一直專注拍攝、舞台表演，完全唔記得自己原來都可以出碟，今早特意去CD店巡視業務，感覺十分新奇。

ANSONBEAN父母同婆婆都有到場。( 葉志明攝)

又點少得Jamie。（葉志明攝）

專輯主打歌《ONE DANCE》其實是ANSON BEAN與Jamie嘅「愛情結晶品」，他表示揾過唔少demo，但都唔啱心水，於是問女友會否想一齊寫歌。「呢首歌喺錄音時，因為我敏感，有啲咳，所以對住佢有啲忟，所以由反叛變成後悔嘅情歌。我錄完之後都有道歉。（會唔會作首道歉歌？）我有靈感就會寫，不過全部都唔出得街，因為太難聽，點都唔夠佢寫好聽。」Jamie早前生日，一對小情侶去到主題樂園慶祝外，ANSONBEAN更親手整生日蛋糕，但他笑言十分醜樣。

一身肌肉⋯⋯連Jamie都忍唔住。（葉志明攝）

ANSONBEAN為大碟封面騷肌，他笑言爸爸睇完之後，覺得與當年軟硬天師半裸大碟封面十分似。「絕對可以去盡啲，因為想食返歌詞。（你個盡嘅尺度係幾多？）之前你哋都問過，我記得個標題係『ANSONBEAN願意全裸演出』，咁我都⋯⋯睇劇本啦。」