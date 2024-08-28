當代藝術博覽會首度登陸香港勁多嘢睇　甘比同翁嘉穗率先去打卡

香港廿一當代藝術博覽會（ART021 HONG KONG）於8月28日至9月8日首度在香港舉行，並聯繫大灣區帶來全新的藝術博覽會模式。作為內地頂尖的藝術博覽會，ART021 HONG KONG將向藝術愛好者和文化鑒賞家呈獻一場多元化的藝術饗宴，為公眾帶來一系列引人入勝且精彩紛呈的節目。從身臨其境的雕塑 到啟迪靈感的策展節目，再到融合數碼與實景的體驗，本次展會將成為創意與具前瞻性的盛宴。

當代藝術博覽會首度登陸香港，甘比率先去打卡。(ig@kimbeechan_official)

當代藝術博覽會首度登陸香港，翁嘉穗率先去打卡。(ig@kashuivirginia)

ART021 HONG KONG致力為香港藝術土壤帶來全新的藝術博覽會模式。在匯聚來自全球的頂尖現當代藝術佳作的同時，本屆展會將重點聚焦於西亞、南亞及亞洲地區藝術家的獨特創作。展會旨在進一步打造香港成為多元文化的交流樞紐，及加深藝術生態系統的聯繫，並通過包羅萬象的節目陣容，為訪客和社區帶來更多裨益。本屆ART021 HONG KONG精心呈獻五大展會單元，以藝術靈感帶動全城氛圍，吸引不同領域的廣泛群體參與：「主畫廊單元」將展出來自全球的知名及新銳藝術家的傑出創作；「影像單元」則匯聚前沿的頂尖影像藝術探索；「藝拓現場」將呈獻別出心裁的概念藝術項目；「藝構之旅」將呈現公共藝術群展，探索城市公共空間的可能性，並為公眾帶來深入探索及與當代藝術互動的機會；而「大灣區藝術周」則會與三十餘家在大灣區開設空間的參展畫廊合作，共同打造一場開放包容的大灣區藝術盛事。

由西九文化區作為場地支持，於富藝斯亞洲總部呈獻40家展商帶來的精彩展覽項目。(ig@kimbeechan_official)

ART021藝術集團聯合創始人周大為表示：「首屆 ART021 HONG KONG對 ART021集團而言意義非凡。我們很榮幸有機會來到香港這著名的藝術文化之都。ART021 HONG KONG的舉辦將標誌著首個中國內地藝術博覽會品牌落地香港，同時也將為香港藝術市場帶來新的活力。在全球藝術市場生態急速變化的今天，我們致力於抓住機會突破創新，吸引更多藏家與觀眾，成為不同群體、不同地域之間的橋梁。」

ART021 HONG KONG展會分為五大單元，遍布香港及大灣區不同文化地標。(ig@kashuivirginia)

主畫廊單元

西九文化區管理局大樓，富藝斯亞洲總部｜8 月 29 日 – 9 月 1 日主畫廊單元共有 40 家展商參與，展出精選的現當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數碼藝術作品。頂尖水準的中國畫廊將呈獻引人入勝的展覽項目，包括香格納畫廊、當代唐人藝術中心、季豐軒、蜂巢當代藝術中心、天綫空間、沒頂畫廊，以及凱旋畫廊等。白石畫廊、亞洲藝術中心、大未來林舍畫廊、亞紀畫廊等重要畫廊則會呈獻亞太地區藝術的最新動態。此外，卓納畫廊、桑塔畫廊、梅隆赫畫廊和柯芮斯畫廊亦將以特別項目的形式，在不同區域展出引人注目的大型創作，不容錯過。

西九文化區管理局大樓，富藝斯亞洲總部｜8 月 29 日 – 9 月 1 日主畫廊單元共有 40 家展商參與，展出精選的現當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數碼藝術作品。

ART021 HONG KONG 亦著重探索西亞和南亞地區的地域敘事。由凹空間隆重呈獻的艾米爾·H·法拉赫 (Amir H. Fallah) 個展將開啓獨具一格的藝術視野。來自德黑蘭的先鋒畫廊 Dastan 也將呈獻伊朗藝術家群展，重新審視該地區歷史文化遺產帶給當代的啓示。本次展會的一大亮點為以阿拉伯民間故事集為靈感的非商業策展項目「一千零一夜」，是香港首次集中以西亞地區為重點的重要展覽。該展覽將展示故事中相關地區的藝術家的作品，包括：Tala Madani、Shilpa Gupta、Mandy el Sayegh、Alia Ahmad 以及 Hend Samir 等。展覽得到大衛·柯丹斯基畫廊、Lawrie shabibi、Vadehra Gallery、The Third Line 及戈登畫廊等畫廊的支持，並以此為契機提供了一個匯聚「全球南方」藝術社群交流和聯繫的平台。（請於後文查閱完整參展畫廊名單）

西九文化區管理局大樓，富藝斯亞洲總部｜8 月 29 日 – 9 月 1 日主畫廊單元共有 40 家展商參與，展出精選的現當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數碼藝術作品。

影像單元

亞洲協會香港中心 | 8 月 29 日 – 9 月 1 日首次推出的影像單元將於 8 月 29 至 9 月 1 日在亞洲協會香港中心進行精彩的放映項目，為流動多變的當代視覺文化實踐提供絕佳的交流平台。參展畫廊包括千高原藝術空間、維伍德畫廊、桑塔畫廊、柯芮斯畫廊、大未來林舍畫廊、沒頂畫廊等海內外備受贊譽的畫廊。從新銳藝術家的實驗性探索，到知名藝術家的美術館級別佳作，光影交織。為期四天的放映活動將為市民及遊客提供一場難得的影像藝術體驗。詳細放映名單、時間表與購票安排將於8月初公布。

亞洲協會香港中心 | 8 月 29 日 – 9 月 1 日首次推出的影像單元將於 8 月 29 至 9 月 1 日在亞洲協會香港中心進行精彩的放映項目。

亞洲協會香港中心 | 8 月 29 日 – 9 月 1 日首次推出的影像單元將於 8 月 29 至 9 月 1 日在亞洲協會香港中心進行精彩的放映項目。

藝拓現場

藝穗會 | 8月29日 – 9月1日ART021 HONG KONG與藝穗會達成合作，舉辦藝拓現場，為進一步豐富展會期間香港的藝術活動，與城市文化地標產生互動，以及為廣泛的觀念性藝術項目提供發揮空間。特別展覽和活動將現場舉行，詳情將於 8 月初公布。

為進一步豐富展會期間香港的藝術活動，與城市文化地標產生互動，以及為廣泛的觀念性藝術項目提供發揮空間。

為進一步豐富展會期間香港的藝術活動，與城市文化地標產生互動，以及為廣泛的觀念性藝術項目提供發揮空間。

藝構之旅

維多利亞公園與藝穗會 | 8 月28日 – 9月8日藝構之旅是一個公共藝術群展，展覽場地設於維多利亞公園中央草坪以及藝穗會天台，免費向公眾開放。展覽將匯聚來自羅伯特·印第安納（Robert Indiana）（佩斯畫廊）、卡米耶·昂羅（Camille Henrot）（梅隆赫畫廊）、徐震（沒頂畫廊）等多位在公共藝術領域廣為人知的當代藝術家的作品。此次展覽意在惠及大眾，為觀眾提供接觸與欣賞當代藝術的機會。精心挑選的作品與週圍的自然環境相得益彰，歡迎市民與遊客在戶外盡情與藝術互動。展出作品詳情將於 8 月初公佈。

展覽將匯聚來自羅伯特·印第安納（Robert Indiana）（佩斯畫廊）、卡米耶·昂羅（Camille Henrot）（梅隆赫畫廊）、徐震（沒頂畫廊）等多位在公共藝術領域廣為人知的當代藝術家的作品。

展覽將匯聚來自羅伯特·印第安納（Robert Indiana）（佩斯畫廊）、卡米耶·昂羅（Camille Henrot）（梅隆赫畫廊）、徐震（沒頂畫廊）等多位在公共藝術領域廣為人知的當代藝術家的作品。

展覽將匯聚來自羅伯特·印第安納（Robert Indiana）（佩斯畫廊）、卡米耶·昂羅（Camille Henrot）（梅隆赫畫廊）、徐震（沒頂畫廊）等多位在公共藝術領域廣為人知的當代藝術家的作品。

大灣區藝術周

來自大灣區的參與畫廊和機構 | 8月28日 – 9月8日ART021 HONG KONG隆重啓動大灣區藝術周，致力於促進香港及其周邊地區的藝術發展動態，支持粵港澳大灣區充滿活力的藝術社群。ART021 HONG KONG邀約多家具備前瞻目光的藝術畫廊及機構參與大灣區藝術周，在同一時期推出一系列引人入勝的展覽。亞洲藝術文獻庫、六廠紡織文化藝術館、香港藝術中心、海上世界文化藝術中心、和美術館等在內的多家權威藝術機構也將加入藝術周日程。所有參與畫廊及機構的展覽項目將在ART021 HONG KONG的官方網站詳細列出。