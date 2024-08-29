女團VIVA出道3個月唱校園騷　成員ValC台上險走光：套衫甩咗落嚟

英皇娛樂推出新女團VIVA，由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）組成，今年5月27日正式出道。近日VIVA應邀到學校演出，適逢是女團出道3個月的日子，所以份外有意義，加上學生們的熱烈支持，令她們非常開心和興奮，不過團中「跳舞擔當」ValC在演出期間，卻因為一件突發事件衝回後台，事後發文感遺憾。

出道3個月的VIVA，日前到校園演出。（Threads）

深受一班同學仔支持。（Threads截圖）

VIVA落力演出。（Threads截圖）

ValC在Threads分享當晚演出片段，4位成員演繹歌曲《DTR》，但只演出了不足30秒卻出現狀況，ValC上衣的綁頸位斷開了，衣服隨即下滑，她馬上用手緊緊按住上衣，起初還想堅持，後來上衣愈跌愈落，為免走光，ValC無辦法下衝回後台整理，到尾段才再次上台完成演出，ValC隨即進入狀態，獲得台下學生們的歡呼聲支持。

成員VALC（左一）只演出了不足30秒卻出現狀況。（Threads截圖）

VALC上衣的綁頸位斷開了，衣服隨即下滑。（Threads截圖）

VALC馬上用手緊緊按住上衣。（Threads截圖）

後來VALC無辦法下衝回後台整理。（Threads截圖）

反應非常快。（Threads截圖）

其餘三位成員處變不驚，非常專業。（Threads截圖）

ValC事後發文說：「今日去咗和聲書院表演，跳咗無30秒我套衫甩咗落嚟。本身諗緊可唔可以頂硬上，但係冇辦法自己搞唔到，所以跑咗落台。台下處理緊嘅時候，我經理人變咗我主人，唔肯放我出公園玩，正係可以企係（喺）到望。」

ValC續言不想令大家失望：「特別因為feel到今日和聲嘅反應同觀眾超級熱烈，好唔想放過個台同令佢地（哋）失望，就算最後跑返上個台表演完嗰45秒都係抱住啲遺憾，所以最後我地（哋）決定左（咗）重新表演多一次！我地（哋）連續練習係有呢個用途嘅，辛苦曬了我隊員們。雖然我依家都仲係未好望得實觀眾對眼，因爲我內心同我247打緊仗，不過今晚真係出道以來最開心嘅一個表演，真係令我慢慢得返啲自信返來！我會好好記住今晚嘅feel，多謝你地（哋）」。

VALC整理衣服後再次上台。（Threads截圖）

心情沒有受影響。（Threads截圖）

隨即進入狀態。（Threads截圖）

為免令大家失望和留遺憾，VIVA最後決定重新表演。（Threads截圖）

勁呀！（Threads截圖）

成員Carina留言說：「俾你日日笑我rap 今天救了你」：粉絲們也為她打氣：「雖然出咗一啲小狀況，但係你哋最終都係完成到表演，你哋係最叻嘅。堅持俾觀眾一個完整嘅表演，為你哋點讚」、「好叻女，我唔識形容，但真係好叻」、「已經做得好好了」等等。

ValC指曾經擔任過張敬軒演唱會的跳舞Dancer。（資料照片）

ValC分享當年參加開電視《就是青春》獲得導師的賞識介紹入英皇面試。（IG圖片）

VIVA是英皇娛樂繼Twins之後，相隔23年再打造的女團，每一位成員在團中也有不同的崗位。她們早前接受《香港01》訪問時，Ada分享自己角色是「家姐擔當」，之前在韓國訓練期間會負責每一個成員的飲食餐單。VALC則分享：「我係跳舞擔當，主要負責分擔記錄成員舞步方面。」Carina指自己是團中的說話擔當，並笑言：「我係康樂組組長，維繫同埋聯繫成員嘅負責人，好似半個社工咁。」Macy形容自己是唱歌擔當：「唱歌嘅時候要俾多少少意見成員。」

英皇娛樂繼Twins之後，相隔23年，強勢力捧新女團「VIVA」。（資料圖片）