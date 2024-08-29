「𡃁模始祖」轉戰保險界身材更突出　火辣比堅尼曬驕人上圍極吸睛

現年38歲的「𡃁模始祖」許穎（現改名為許星羽）於2011年活躍於𡃁模界，與她同期的𡃁模還有周秀娜、Jeana何珮瑜等。許穎出道僅兩年就淡出娛樂圈，現時已投身保險業界，不過她仍然積極經營社交媒體，並於Instagram上載大量性感照，身材依然不輸十年前。

𡃁模始祖」許穎於2011年活躍於𡃁模界，與她同期的𡃁模還有周秀娜、Jeana何珮瑜等。（IG圖片）

許穎現時已投身保險業界。（IG圖片）

許穎昨晚在Instagram上載了超性感比堅尼泳裝照，大曬沙漏身材，驕人上圍及美背長腿表露無遺，Fit爆身材與十幾年前毫無分別。許穎留言寫道：「世事無常 活在當下 真正想做的是什麼？現在過的是初初想過的生活嗎？有那些人不能再見的話 會覺得遺憾？你。有想過嗎？」有大批網民看到照片後都忍不住留言大讚：「震撼彈😍」、「好靚女😍火辣好身材🔥」、「手指有啲忙 每次都要擘大張相睇」。

許穎在IG分享超性感比堅尼泳裝照。（IG圖片）

大曬沙漏身材，驕人上圍及美背長腿表露無遺，Fit爆身材與十幾年前毫無分別。（IG圖片）

許穎當年出道時憑驕人身材而人氣急升，2011年推出寫真前夕因遺失手機，導致慾照外洩，並惹來為寫真炒作的疑團。翌年許穎再推出寫真，但由於寫真有背部及正面裸露照，加上有將尺度過大的寫真送檢，被貿發局指意淫而勒令收書禁賣。向來作風大膽的許穎在出寫真的同時，接拍了錢國偉導演的《喜愛夜蒲》，憑性感演出而為人熟悉。

許穎出道僅兩年就淡出娛樂圈，現時已投身保險業界。（IG圖片）

梗係要keep住曬性感照先有更多人留意！（IG圖片）

另外，當年自稱22歲的許穎被揭報細數，主動提供印上1989年出生的身份證副本以示清白。不過有網民及高登仔將許穎提供的彩色身份證副本仔細檢查，赫然發現在身份證的左下角位置，隱約可見她的身份證號碼，起首的英文字母為Z。而字母Z字頭的為1980年至88年出生的人士，1989年出生的則為Y。如許穎的身份證副本為偽造，此舉已涉嫌觸犯香港法例。其後直至2014年，有人向雜誌提供許穎新領的身份證照片副本，顯示出生年齡為1986年，與她早年交給傳媒的1989年的有出入，對於被質疑虛報年齡，但她拒作回應。