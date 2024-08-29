陳彥行被爆秘密產女後首露面　與陳敏之袁彩雲黃𨥈瑩聚會心情大靚

現年47歲的陳彥行（行姐）早前被《香港01》踢爆三年前秘密產女，其後她曬出與囡囡的溫馨合照，大方承認已為人母，但就未有透露另一半的身份。不過關於囡囡生父就有不少傳言，有指行姐被「閨密」大爆女兒爸爸的身份是黃子華的司機，事後行姐更嬲爆發文稱被相識20年的朋友出賣，惹來外界猜測爆料人的身份。雖然行姐最終未有開名，但就直言：「就算別人不仁我也不一定要不義的。」相隔近兩個月，行姐亦終於露面，日前她就與陳敏之、向海嵐、袁彩雲、黃𨥈瑩、劉曉彤、車婉婉、唐文龍及王賢誌等聚會！

陳彥行（行姐）早前被《香港01》踢爆三年前秘密產女。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

行姐不時現身幼稚園，親力親為。（爆料人提供）

行姐曬出一輯與囡囡的溫馨合照，大方承認已為人母。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

行姐大曬母女合照。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

有報道指行姐被「閨密」大爆女兒爸爸的真正身份是黃子華的司機。（IG@joyce1026）

事後行姐嬲爆發文稱被相識20年的朋友出賣。（Facebook截圖）

陳敏之在IG曬出多張合照，並寫道：「十幾二十年的友誼，昨晚因為彩雲回來，大家可以一齊重聚，仲好難得有下場，一起夜蒲🥂大家都好開心！希望大家保持年青，多啲再聚👏❤️」相中所見，眾人在餐廳相聚，當中行姐亦開心同一班識於微時的好友合照，而身穿粉紅色西裝褸、頭戴Cap帽的黃𨥈瑩保養得宜，皮膚依然白滑緊緻，多年來都Keep住純天然靚樣，她在拍照時擺出心心手勢，又嘟嘴錫錫身旁的袁彩雲，心情大靚！

陳敏之、陳彥行、向海嵐、袁彩雲、黃𨥈瑩、劉曉彤、車婉婉、唐文龍及王賢誌等聚會！（IG@sharonchanmanchi）

好開心！（IG@sharonchanmanchi）

大家都Keep得好好！（IG@sharonchanmanchi）

好友相聚。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之同唐文龍。（IG@sharonchanmanchi）

黃𨥈瑩近年生活極低調，但仍與圈中好友保持聯繫，不時出席聚會。（IG@emilykwanpowai_4544）

前TVB監製潘嘉德、關寶慧、盧宛茵、黃𨥈瑩、黎海珊、蘇恩磁、鍾志光及林秀怡等聚會。（IG@ceciliaso666）

而婚後隨夫移居加拿大的袁彩雲，雖已淡出幕前做全職媽媽，專心相夫教女，但仍Keep得極好，早前難得返港亦有相約昔日拍檔食神「韜韜」梁文韜敘舊，今次又相約一班好友聚會，十分盡興！

1996年港姐季軍袁彩雲自2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，正式移居加拿大，兩人育有一女Alycia。（IG@colourcloud）

早前袁彩雲相約昔日拍檔食神「韜韜」梁文韜敘舊，老公同囡囡亦有出席聚會。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

靚媽！（IG@sharonchanmanchi）

感情好好。（IG@sharonchanmanchi）

狀態相當好！（IG@dumbelle323）

難得。（IG@sharonchanmanchi）