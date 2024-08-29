環球小姐2024｜31歲魏嘉華曾捲加密豹風波　網民：騙子都可參選

香港區「環球小姐2024」（Miss Universe 2024）在本月（3日）於紅磡進行首輪選拔賽面試，並宣布復辦香港區賽事，勝出者更代表香港參加2024環球小姐全球總決賽，有機會獲得一百萬現金獎 ！昨日（28日）16位入圍佳麗正式誕生，完整名單亦首度公開，當中包括：港姐冠軍雷莊𠒇、「40億千金」蔡頌思、港大混血女神JoJo（姚祖恩），話題性十足。

31歲魏嘉華被起底，曾捲加密豹風波。（IG圖片）

魏嘉華曾參與加密豹一日店長活動。（資料圖片）

而今日有網民爆料佳麗當中竟然有「騙子」？該網民所指的原來是現年31歲，報稱是古箏演奏家的魏嘉華（Kianna），原來她就是之前曾捲入第一城鎖車風波的女主角，其當時男友正是「加密豹CryptoPARD」CEO陳小龍，難怪網民表示：「騙子都可以參選」。但現時看魏嘉華的社交平台，只見其「洗白相」，她與陳小龍現時是否還是情侶，就要等她自己交代。

魏嘉華是古箏演奏家。（IG圖片）

魏嘉華身材火辣。（IG圖片）

簡單回顧事件，當時沙田第一城鎖車隊為城中熱話，每當有人違例泊車，鎖車隊都會出動極速鎖車，車主需付320元解鎖費才可放行，網民更開設「沙田第一城鎖車苦主大聯盟」Facebook群組訴苦。而魏嘉華當時一身性感火辣打扮，駕駛一部印有「加密豹CryptoPARD」字眼的林寶堅尼到第一城，落車後遲遲不開走，最後被第一城鎖車隊鎖車。事後，魏嘉華與男友陳小龍交錢解鎖並道歉，但網民則認為他們借此做宣傳。其後，魏嘉華亦曾亮相ViuTV節目《演奏 1 TAKE過》，她表示希望憑節目搣甩大眾對於她的負面標籤，又爆曾有人向她「問價」，令她覺得相當侮辱。

陳小龍當時表示被鎖車是意料之外的事，並非網上指有意被鎖車以搏取宣傳。（歐嘉樂攝）

陳小龍和魏嘉華對受影響的人士致歉。（歐嘉樂攝）

+ 4

而在環球小姐官網中，魏嘉華的個人簡介稱她是一位才華橫溢的古箏演奏者，擁有19年經驗。熱衷於推廣中國文化的她，曾在香港多場音樂比賽中獲得冠軍和亞軍。並一直致力於古箏教學，傳承這一優雅的藝術。

魏嘉華曾參加了ViuTV的《演奏1 take過》。（節目截圖）

她表示希望憑節目搣甩大眾對於她的標籤。（節目截圖）

也曾亮相J2節目。（節目截圖）

2022年，她參加了ViuTV的《演奏1 take過》和TVB J2的節目，並多次接受香港電台的採訪。魏嘉華目前活躍於本地及海外演出。2017年，她參加香港珠寶小姐並成功入圍前十名。如今，她希望通過參加2024年香港環球小姐比賽，進一步挑戰自己，並向世界展示她的藝術才華，代表香港踏上國際舞台。

「10秒鎖林寶」女車主曾被網民侮辱問價 望憑古箏演奏家身份洗底