Alton@MIRROR再譴責私追阻拍攝行為：睇準你唔出聲就肆無忌憚

近日為劇集《社畜再培訓先導計劃》開工的MIRROR成員王智德（Alton），日前（26日）在社交平台嬲爆發文，寫下：「一句講晒：你冇犯法，不過就好冇禮貌同好自私，你而家影響我(同團隊)做嘢呀。」有網民推測Alton疑被「私追」粉絲激親，因為他已不止一次表達對黑粉及私追的不滿。

MIRROR成員王智德（Alton）近日為劇集《社畜再培訓先導計劃》開工。（IG@altonwongz）

Alton日前發文斥有人的行為冇禮貌又自私，矛頭疑直指私追，引起不少迴響。（Threads@altonwongz）

而今日（29日）他再次為事件解畫，表示要避免猜度，Alton說：「好多人劈頭第一句就問我係咪好討厭私追，呢個轉頭先，我想講嘅係個”行為”而唔係個”身份”。」他憶述曾被「私追」阻礙拍攝及屢勸不聽的經歷，指出外景時有人拿著「大炮」舉機拍攝，「一開頭有工作人員勸阻，然後收埋咗一陣隔冇耐又拎出嚟，週而復始。最大嘅問題係影響演員休息(呢一點唔多解釋，相信冇乜人接受到每分每秒可以俾個鏡頭影住，紀錄片除外。)」

Alton今日再就私追事件撰長文，憶述拍攝被阻經驗，更問：「一個鏡頭望落去見到有啲戴帽戴口罩拎住相機以為自己透明嘅人，會唔會突兀先。」（IG@altonwongz）

私追阻拍攝的問題存在多時，幾年前《調教你MIRROR》節目中，MIRROR拍攝期間就正正被「私追」近距離跟拍攝，影響進度。（ViuTV）

他說那些人企到好近，當Roll機時他們亦會入鏡，Alton替同事不值：「同事們將啲架生左搬右搬已經好辛苦，仲要浪費人力時間過嚟請佢(哋)離開，轉個頭又返返嚟，最慘係我哋追緊日落。另外一個問題，返到去條片點樣剪？一個鏡頭望落去見到有啲戴帽戴口罩拎住相機以為自己透明嘅人，會唔會突兀先。」

當時不勝困擾的MIRROR，親自請私追離開。（ViuTV）

之後他怒斥：「有人就係睇準你唔敢出聲，越嚟越肆無忌憚，始終佢哋抱住”只想拎到自己想要嘅嘢”嘅心態，耍無賴好容易。私唔私追都唔係重點，你有禮貌、識互相尊重嘅話，行過路過 chill 下傾下偈，其實我會好開心(喺街度撞過我嘅人應該知)。」

Alton全文。（Threads@altonwongz）

他坦言上次發文後又激起一些波浪，不過自己開聲前已衡量過，而且深信事件需要被正視，始終面對問題的不止自己，還有團隊，所以他想表達自己真實感受和情況。發文後他再留言：「唔好再俾無知控制。我只係一個小薯，盡人事表達，盲目包容係解決唔到問題，諗下自己可以做啲乜，其實有時候講嚟都係過我自己，講完個世界未必會即刻變，但至少叫自己講過，之後就莫強求，不再回應。加油啦。」

Alton指「有人就係睇準你唔敢出聲，越嚟越肆無忌憚。」（IG@altonwongz）