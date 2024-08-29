《造星V》亞軍KC當眾藐爆Anson Lo？表情微妙如TVB視后傳不和一幕

《HKT西九音樂節》即將舉行，眾歌手今日現身記招，但有網民睇直播片段時，就留意到《全民造星V》亞軍黃家灝（KC），對盧瀚霆（Anson Lo）一個疑似不禮貌舉動。

KC（中）今日出席《HKT西九音樂節》活動。（陳順禎攝）

同場亦有Anson Lo。（陳順禎攝）

大合照時，KC站在Anson Lo斜後方。（陳順禎攝）

有觀眾留意到，站前排的Anson Lo擰轉向KC和田曜誠（Tsoul）的方向，向他點點頭，Tsoul都有向Anson Lo點頭；而KC則先是木無表情，之後戚一戚眉，Anson Lo尷尬把頭轉回前方，而KC即與旁邊的田曜誠（Tsoul）有講有笑，更做出鬼臉和微妙表情，身體郁了一兩下，Tsoul則似乎忍笑。

KC、Tsoul站在Anson Lo後方。（直播畫面）

Anson Lo擰轉頭。（直播畫面）

Anson Lo向KC點點頭。（直播畫面）

KC與Anson Lo有眼神接觸，但他先是木無表情，之後戚一戚眉，全程無笑容。（直播畫面）

Anson Lo尷尷尬把頭望回前方。（直播畫面）

KC托一托眼鏡。（直播畫面）

之後馬上變臉與Tsoul有講有笑。（直播畫面）

其表情被指輕佻，Tsoul則似乎有點忍笑。（直播畫面）

之後KC繼續冷眼望向前方。（直播畫面）

網民馬上瘋傳短片，斥KC表情不屑，嘴臉極無禮貌、輕佻、無家教等；又比較其他片段，指Anson Lo向另一邊的顧定軒、黃凱逸打招呼時，兩位則笑容燦爛回應，與KC形成對比。此外，KC入行前曾在Anson Lo《Megahit》 MV中擔任舞蹈員，未知到底今次事件是一場誤會，抑或二人關係不如從前。不過，翻查KC與Anson Lo的社交平台，二人仍有互相追蹤。

網民留言表達對KC的看法。（Threads）

網民留言表達對KC的看法。（Threads）

KC（左二）曾擔任《Megahit》MV舞蹈員。（MV）

此外，今次的畫面也令人聯想到當年《萬千星輝頒獎典禮2010》上，楊茜堯（前名：楊怡）疑用肩撞兼藐爆身旁的胡定欣，楊茜堯刻意擰轉背唔望定欣，只顧同另一邊的徐子珊傾偈，一擰轉面即與子珊笑晒口，傳出不和消息。這Gif圖也在網絡上流傳多年，是Meme界一大經典，不過楊茜堯和胡定欣其後已用行動粉碎不和傳聞。