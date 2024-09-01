專訪｜陳安瑩早年竟是御用飛女　轉型演活傻姑天山童姥連金庸都讚

陳安瑩以往是TVB的常見綠葉，不論是傻姑還是後期的御用師奶，她總是和藹慈祥，很有親和力。2012年她過檔王維基的HKTV，開台不成後卻已甚少於電視螢光幕上出現，加上沒有用社交平台，令不少人誤會她已退休。

以往在TVB後期的戲路，以師奶為主，所以當筆者知道她80年代其實是「御用飛女」、「忽得妹」時，實在有點想像不到。原來她是刻意增肥的，因以往樣子太童顏，令她30幾歲都被叫去扮16歲未婚媽媽，陳安瑩知道長此下去不是辦法，於是食肥自己，希望可以接些師奶、清潔阿嬸角色來做。及至後期戲份減少，有時可能連對白都未必有，只做一個過鏡街坊，但陳安瑩毫不介意，表示：「一定要做主角咩？唔一定。」即使要演路人甲，她亦會自己塑造角色、自得其樂，「你畀得我做，我就覺得自己好有戲份。」

場地：Studio Meta



陳安瑩近年不常現身幕前，其實她並沒有退休，偶然仍有拍劇，亦經常擔任配音員及導配工作。（潘樂文攝）

陳安瑩近年久不久都有參與VIuTV劇集，例如《殺手廢J》、《社內相親》等，她透露一直以自由身接工作，除了拍劇，更多時間花在配音、導配崗位上。導配的工作包括譯稿、搵配音員、編角色等，除此之外她也忙著去旅行，充實得不得了。採訪那天初見面，她已拿著電話相簿分享自己去玩的生活照，知道現場有同事對配音有興趣，也馬上知無不談地分享行內資訊，讓氣氛很快便熱絡起來，聊起天時也更放鬆。

陳安瑩早前參與ViuTV劇集《麻甩媽咪》拍攝，已經殺青但尚未播出。（資料圖片/陳順禎攝）

出道被嫌樣子太乖 坐旺角一日觀察MK妹提升演技

一講到其代表作，人人都覺得是傻姑，不過此前陳安瑩卻是在港台拍攝多，更成為「御用Wet妹」。看樣子不覺得吧？她親切友善，怎樣都不像是那個年代的「老泥妹」，陳安瑩就說，能走到「飛女專業戶」這步之前，自己都碰過釘。她在TVB訓練班實習時，拍黃淑儀主演的《雙葉蝴蝶》，全訓練班一齊上飛鵝山做壞學生群眾戲，演「上會儀式」，「要拍兩日嘅，點知我拍完第一日，導演同編導講，『瑩瑩第二次唔使嚟喇，咁乖！唔係壞學生。』嗰時我好傷心，我就話『唔通殺人戲就真係殺人咩？』」不過她之後真的在旺角家樂商場坐足全日，為的就是觀察時下MK妹，再叫細妹評價自己的演技。而這些努力沒有白費，自此她在《屋簷下：死結》、《忌廉溝鮮奶》、《香港香港：江湖再見》，以及無綫劇《獵鷹》中，通通都做「忽得妹」，

由於初入行被嫌樣子太乖做不到壞學生，陳安瑩為了提升演技，去旺角坐足一日觀察當其時的MK妹言行舉止，最終竟成了「御用Wet妹」，1981年已電爆炸頭，好潮。（《香港香港：江湖再見》劇照）

單慧珠導演帶著《香港香港：江湖再見》去不同地方做教學，所以很多人都看過，片中陳安瑩與劉德華演情侶，不過劉德華是壞男人，傷得她很深！（《香港香港：江湖再見》劇照）

陳安瑩在《屋簷下：死結》做主角，與張國榮飾演情侶，她更說對方冇帶連戲褲，但沒有回家取回，而是即場去中環馬獅龍購買，再去跑馬地墳場開工。（《屋簷下：死結》劇照）

《獵鷹》是陳安瑩首套收Casting信的無綫劇，她飾演陳敏兒的妹妹，同劇還有劉德華、梁朝偉、葉德嫻等，而她當然也是「忽得妹」，更慘遭迷姦要跳樓死。（《獵鷹》劇照）

成港台御用飛女 32歲都要扮16歲未婚媽媽

就這樣一直成為被定型的「Wet妹」，令陳安瑩即使去到32歲，都仍然被港台邀請演出比自己真實年齡細一半的未婚媽媽，「扮16歲，我第一個電話話『我唔係唔想拍，你識咗我咁耐， 32歲做16歲未婚媽媽，得唔得呀？我唔係推你，但我真係覺得，我得唔得呀？不如咁啦，我上嚟俾你睇吓我個樣先啦。佢話：『車，你咪又係咁嘅樣！』」這部《給子清的信》在德國都有獲獎，因而令陳安瑩覺得與有榮焉。不過壞女生的幕前形象太深入民心，令她就算拍TVB兒童節目《跳飛機》，都要飾演壞蜜蜂，針黃造時，戲路似乎局限了。

被定型是「忽得妹」後，陳安瑩想不到就算32歲時，港台都照找她去演16歲未婚媽媽。（《給子清的信》劇照）

傻姑成代表作 演天山童姥獲金庸大讚神似

既然一直已是既定的「忽得妹」，陳安瑩後來又為何會成為了《射鵰英雄傳》系列的傻姑呢？她不知道是誰找她扮傻姑，但憶起一件往事，「我第一日去烏蛟騰拍外景，拍完之後返屋企，硬係覺得唔係演得幾好，因為我好多時，慣咗沖涼嗰時將我今日演過晒所有對白都講一次，喺度諗今日點。嗰一刻夜晚，PA打畀我話：『瑩瑩唔好意思，嗰一場係菲林嚟嘅，條片沖彎咗要重拍。』我喺個電話度笑，哈哈哈哈哈，笑咗真係好耐！佢話『你傻咗？』我話，唔係呀，我覺得今日拍得唔好，而家仲有第二次機會畀我，好開心。」對於傻姑大受歡迎，陳安瑩卻自言現實生活中一點都不傻，只是比較大懵、盲舂舂，心口有個勇字。

傻姑絕對是陳安瑩在電視的代表作，在華人社會皆深入民心。（《射鵰英雄傳之東邪西毒》劇照）

陳安瑩自言雖大懵，卻一點也不傻；她為人簡單，口直心快，而且冇乜心事，每晚3分鐘內就可瞓著。（潘樂文攝）

除了傻姑，另一個經典角色必數97年版《天龍八部》的天山童姥，因為連原著作者金庸，都大讚她演活筆下角色，「嗰十年TVB買咗金庸劇集版權，國內啲人話畀我聽我先知，我係金庸旗下多產主義嘅一個藝員，因為我演過佢好多套戲。同埋天山童姥呢個角色，原來喺金庸口中，我係受到稱讚，話我最貼切佢小說人物。所以佢有咁嘅加持，我之前上去商演，好多時啲人都係睇傻姑同埋天山童姥。」這無疑是比獎項等更大的肯定，陳安瑩亦言，自己從不交行貨，可能觀眾也感覺到她用心做戲。

天山童姥一角，連原作者金庸都大讚做得好！（《天龍八部》劇照）

童顏成障礙 決心增肥演師奶擴闊戲路

陳安瑩一直以來都十分童顏，你大概看不出她現時已63歲，她笑稱：「我攞咗樂悠卡㗎喇！」不過樣子長不大也成為她演戲的一個障礙，於是她後來決定要「食肥自己」，坦言想擴闊戲路，表示：「肥咗少少嘅時候，可能有啲阿媽做吓，有啲清潔阿嬸做吓，有啲阿姐，巴辣師奶，OK呀，做戲咋嘛。」她不認為這算什麼犧牲，又問：「唔通媽媽嘅戲唔係戲？唔通癲婆嘅戲唔係戲？一樣係戲，一定要做主角咩？唔一定。」對於做主角與否，她有一套「金字塔理論」，金字塔只得一個尖，當然不是人人做到，「哪怕你是金字塔裡面其中一環，都係托住主角上去，你都有貢獻吖，就算你做唔到金字塔，你做沙漠裡面一粒沙，你都係托住金字塔，我有份參與就得啦。」

影視圈有個現象，男演員4、50歲仍可做主角，與2、30歲的女演員演情侶，可是女演員去到4、50歲很多已經要做阿媽或師奶了；陳安瑩年輕時與張國榮、劉德華等演情侶，被問到轉型師奶有否要突破什麼心理關口，她說：「絕對冇。」對於主角與否，更有自己一套「金字塔論」。（潘樂文攝）

做過鏡街坊照設計角色內心戲 戲份少仍自得其樂

陳安瑩不諱言在TVB後期戲份和對白都很少，對比起昔日的傻姑，當然已非同一回事，可是她卻不需去調整什麼心態，哪怕只是做一個過鏡的師奶、清潔阿嬸、街坊，她一樣很有戲，「我會相信一樣嘢，畀我做嘅，嗰個過鏡我自己覺得好有戲份，你做咩無啦啦喺嗰度過？你一定有原因先會喺嗰度過，係咪想嚟𥄫嘢呀？你裡面都要裝備自己囉，自己set囉，我係一個八婆，行過咁咪望吓囉，你自己個表情嚟咋嘛，人哋Get唔到你唔係一個問題，你有冇做係一個問題。」她最記得當年潘嘉德監製找她飾演《十兄弟》的一個小販，告訴她全是外景戲，她一聽到已自動波塑造角色，「你會自己打點一切，我嚟賣咩㗎？賣缸瓦，我每一日返去就喺場地Set自己個舖位，從中覺得好有樂趣。」

陳安瑩即場演繹「八婆樣」。（潘樂文攝）

陳安瑩打從30歲已立志將來要做甘草，她說：「甘草嘅原因就係，你要有與時並進嘅思想，唔好俾人Out出嚟，你要記得對白，仲有你要好醒喎！你要知埞喎！幾難呀？」她認為甘草在拍攝現場要一眼關七，很高難度，但作為演員，必須先做好自己分內事、裝備好自己，才對得住人；另外亦要知所進退，譬如當身體狀況退化，記不到對白，便應該退下來不要累人。陳安瑩1979年加入無綫，當時只得17歲尚未成年，甚至要媽媽陪同簽約，名副其實「飲TVB奶水大」的她，直至2012年離巢，結束33年賓主關係。而她在TVB最後一劇《怒火街頭2》中，也交出了亮麗的告別作——嫻姐一角。

陳安瑩30歲時已立志做甘草，直言殊不簡單，最緊要「知埞」，唔好累人！（潘樂文攝）

獲《怒火街頭2》監製賞識 寧願重拍都指定她轉角色

《怒火》系列中，陳安瑩本來都是扮街坊，而大約拍到第12集時，監製陳維冠突然希望她轉做一個新增角色，那總不可能一人分飾兩角，結果監製寧願重拍，都指定要用陳安瑩去演出嫻姐。她說：「嗰個角色之前一路都冇，寫寫吓寫到，出場之後，佢覺得搵唔到人做，於是調我出嚟做嗰個角色，你知我街坊由第1集拍到第12集，於是有啲場口，佢認為我之前個角色係唔應該喺嗰個場口出現，嗰場要重拍。（都大工程喎！）大工程㗎！」對於監製睇得起自己，她當然開心，同時亦有點忐忑，開拍前一日，監製給她五頁紙對白，那場戲雖然還有胡杏兒、李璨琛、程可為等，但基本上只得陳安瑩由頭講對白講到尾，演足7分鐘獨腳戲，她已有至少兩年未試過講這麼長的對白，她的感覺就是：「咁難背嘅？」她用一晚時間鑽研劇本，翌日凌晨3點收廠前拍攝，七情上面、眼淚鼻涕一齊流，「所有Shot都係Take one，冇take過第二Take。」

陳安瑩在無綫後期的角色已沒什麼對白，但離巢前得陳維冠監製賞識，指定要她演出《怒火街頭2》嫻姐，她背5頁紙對白，喊到眼腫，一Take過完成！（《怒火街頭2》劇照）

為新衝擊轉會HKTV 開台不成仍獲益良多

然而，在這套劇之後，她還是離開了TVB，原因是當時想試新嘢。陳安瑩不覺得當時的心態「滑啞」，不過又確實有種「醃住」的感覺，尤其年紀唔上唔落，既然得王維基香港電視邀請，確實想去新環境接受新衝擊，不想再做一棵醃菜。可惜後來開台不成，粉碎了不知多少台前幕後的夢，但陳安瑩仍覺得獲益良多、大開眼界，「佢哋每一個都想做好佢。」她親自見證住台前幕後在籌備的兩年間很樂意試新嘢去改良拍攝，上上下下都求進步。曾與港台、無綫、香港電視、ViuTV合作的她，認為四個台的拍攝模式一定有分別，但新舊互相交替，沒有哪個最好或最差。比如說，港台拍「不開心」戲，可能影住一匙羅宋湯，滴、滴、滴……去表達，而TVB始終要入屋、易明，就要主角說「唉，好唔開心呀。」表達情緒。至於ViuTV，班底都比較新和年輕，甚至燈光、攝影等的女性比例都比以前多，劇本架構亦較新，「調返轉我嚟學佢哋嘢囉。」

在HKTV的兩年，陳安瑩參與了9套劇，她非常真切地感受到，當時台前幕後全部人都很想做好作品，每日都在學習和做新嘗試，她獲益良多。而離開HKTV後，她便一直以自由身接工作。（《導火新聞線》劇照）

講到曾否想過轉行，陳安瑩曾在朋友美容院幫手，當時公司擴張，對方叫她不如辭去藝員工作去全職幫手，她的確曾經猶豫，但朋友問多幾問，她愈發覺根本無需考慮，天秤已完完全全斜向演員一邊，「到唔揀唔得嘅時候，我覺得幾難得搵到一份我有興趣嘅工作，我係真係鍾意做戲。」（潘樂文攝）

曾為宋慧喬楊紫瓊等巨星配音 配苑瓊丹竟最難忘

陳安瑩初入訓練班時乜都撈，在《K100》回覆讀者信又做過，另外有更多崗位是靠把聲搵食的，譬如兒童節目報幕，要說：「跟住落嚟播映《我係小忌廉》，上次劇情講到……」又例如報時：「瑞士精工錶標準時間……」等，不過更為人熟悉的當然是配音員身份。數年前她現身TVB《好聲好戲》，節目先播出她為《神雕俠侶》配音的片段，只見其聲不見其樣，劉佩玥搞不清楚她是配片中的小孩還是婆婆，殊不知開估後才知陳安瑩一人分飾老中青三角，令人大感驚訝。陳安瑩早在讀訓練班前，聽《18樓C座》已很想做配音、演廣播劇，所以讀訓練班時也在眾科目中舉手入配音組，實習時已常常參與配音工作。

陳安瑩曾在TVB的《好聲好戲》一人聲演旁白、婆婆和童年楊過三角，震憾不少觀眾，亦包括劉佩玥。（TVB）

她說：「實習嘅時候，我最記得第一句嘅對白係《Popeye》卡通片，我就係一罐沙甸魚裡面其中一條，Popeye一拎咗罐沙甸魚，一打開，三條沙甸魚一彈起，就講咗一句對白，嗰句對白係『我係沙甸魚嚟㗎。』」不過最終無綫決定簽她做幕前，她未能加入配音組，但在電視台外拍攝時，也有接電影配音工作，最記得第一套是郭錦恩的電影。然後便是一大堆港產片，如邱淑貞的《赤裸羔羊》，「其實嗰時我都好新，最記得有個前輩，寶鈿姐（龍寶鈿），嗰時我係一個小妹妹，佢喺我隔籬，佢係配姚瑋，套戲就係講佢點樣Train邱淑貞去做殺手，其實現場寶鈿姐都真係Train緊我去配音，嗰刻我覺得我係受益良多。」

陳安瑩自豪地說：「我都有配宋慧喬㗎！」她說其他人眼中，要為宋慧喬配音試聲，肯定不會想起她，但的確她試中了，笑言：「搵好多人都試唔啱佢，我Last試啱咗之後，都有配音員嚟問我：『神奇喎！點解你會中㗎！』我話咪即係行運醫生囉，最後尾都冇人，冇辦法，咪我囉。醫生醫到最尾，睇一次就醫好你咁解。」

曾為楊紫瓊、宋慧喬等等配音的她，卻表示最難忘的經歷是配苑瓊丹（苑仔），大家都對苑仔聲線耳熟能詳，而一般配音工序要配六本片，陳安瑩配了六本後，要返TVB開工，打算放工後再配，誰知因為拍節目把聲線叫得沙啞了、拆了，「原來沙咗把聲配佢係再啱啲！咁就大鑊，我由第三本配到第六本，沙咗，然後要重配返第一同第二本。同埋沙咗把聲，你講嘢個速度同節奏原來有啲唔同喎，有時出唔到聲、發唔到音嘅時候，要再用力少少Push個音出嚟，個時間會長咗少少，原來呢個時間長咗少少，同苑仔好夾，哈哈哈！呢個都幾難忘！」動畫方面，陳安瑩的聲音一樣陪伴住不少人成長，當中必數宮崎駿《千與千尋》的白龍，她也想不到這麼多人記得，又透露當中的小故事：「試完聲之後，我係全東南亞第一個Prove嘅，即係唔使搵其他人再試聲，就已經Prove咗我去做。」

陳安瑩配過不止一套宮崎駿作品，如《千與千尋》白龍、《魔女宅急便》肥嬸嬸。（電影截圖）

陳安瑩亦配過《多啦A夢》大雄的媽媽，由於有大電影，所以這已是每年一度的例行公事，「今年都配咗喇，但係未出街！」（動畫截圖）

配三級片不尷尬 更曾於收費熱線講鬼故

而當講到要為三級片、錄影帶配音，有呻吟場口，專業的陳安瑩也固然不尷尬，因為只是工作需要有床上戲或情慾畫面而已。她說自己剛做電影配音時，前輩謝月美找她去配國語片，「我就係一個女人，頭髮好長嘅，裡面係See through嘅，梗係頭髮遮住兩點，嗰句對白就係『人稱我做九尾狐』，呢個係我喺電影嘅對白，咁大個畫面睇住個口，就睇唔到佢個身材㗎啦，哈哈，所以唔會有尷尬。」有一輪很流行「173173」收費熱線，陳安瑩一樣做過這些錄音，但就不是色情電話而是鬼故事，雖然有劇本，不過要靠其聲線去營造懸疑氣氛，吸引人繼續聽下去，也很考功力。她在訪問時就即場演繹了一少段，大家記得睇片！