于正捧紅楊冪成頂流女星　親揭私下關係：我們經常聚

內地「金牌監製」于正曾捧紅不少當紅藝人，就好像趙麗穎、吳謹言、陳曉、楊冪等，所以他被譽為是造星高手。而適逢微博今年十五周年紀念，他就發文表示當初是楊冪帶他玩微博的，還親自揭二人私底下關係，大家都希望能再見到他們有合作機會。

于正是造星高手。（于正微博圖片）

2009年微博誕生，一轉眼已經來到第十五個年頭，所以特為紀念這個重要日子，不少藝人朋友都分享自己第一則的微博貼文，甚至分享是在怎麼的情況下接觸微博的。就好像于正，原來他是經楊冪推薦玩微博的，他表示：「記得當初我是被楊冪帶入坑的。這些年它带給我很多快樂、痛苦、謠言、焦慮、發瘋以及成長。也鍛鍊了我强大的内心，希望有生之年可以一直在微博上跟大家互動、玩耍。真真假假不過是茶餘飯後的笑話，負能量也無需多加關注，一起開開心心享受生活吧！ ​​​」

楊冪叫于正玩微博。（楊冪工作室微博圖片）

楊冪由他一手棒紅，如今她的地位已達頂流位置，一舉一動都備受關注。所以有網民就好奇留言向他詢問：「于老師現在還和楊冪大美女有聯繫嗎？」沒想到他就親回覆：「我們經常聚啊，微信也老聊。」看來這麼多年二人仍保持好朋友關係，友情相當深厚。另有網民更希望他能與楊冪再次合作，事關楊冪近年主演的影視作品連扑好幾部，演技亦受到質疑，期待他們能有合作機會。