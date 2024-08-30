梁釗峰提早慶生狂派福利　送珍藏「肉照」兼包接送

釗峰與粉絲慶生，狂派福利。

梁釗峰明日（31日）牛一，日前與「峰心粉」（釗峰粉絲暱稱）提早慶生。每位入場的「峰心粉」可獲贈精美選手包，內含印有會員編號的號碼布和獎牌，釗峰對獎牌愛不釋手，連番大讚說：「係我嘅剪影呀，好靚好有心思！」壽星仔亦用心準備三份禮物回禮，其中一份終極大獎更震撼在場每位。

送出「肉照」。

三位幸運兒分別讀出獎品，第一位說：「你唔需要沿途歷險，『原圖』到手了」，「峰心粉」立即估中是釗峰的肌肉相。釗峰說：「有一年我Po咗9張相，其中一張係做Gym冇着上身嘅相，佢哋成日話放大都睇唔到，我就偏偏唔Send原圖出嚟。有句歌詞係『你繼續沿途歷險，我繼續尋求幸福了』，佢哋『原圖』歷險咗上年嘅時間，呢份獎品就係成張原圖送畀Fans。」

生日會前一晚，釗峰因工作關係天光才入睡，但一見到峰心粉即時精神晒。

第二份獎品是私約玩桌上遊戲，釗峰表示挑選了自己很喜歡的Board Game，更承諾：「如果抽中咗，我哋約個時間玩，真係好好玩。」最後一份終極大獎更令全場陷入瘋狂，當第三位幸運兒讀出「我得到教授送我返屋企券一次」時，全場尖叫氣氛高漲，經理人補充說：「車入面係會有其他同事喺度」，場面爆笑。釗峰笑說：「我好希望送佢哋一程，係一張好暖心嘅『返屋企券』，陪伴好緊要，車佢哋返屋企都幾Sweet。」