古力娜扎講英文怪異被瘋狂取笑　自覺冇面見人：真的超丟臉

內地人氣女星古力娜扎擁有天使臉孔及魔鬼身材，是不少人心目中的完美女神代表之一。雖然，其在外表上完美無瑕，但內在涵養方面卻被批評英文水平差，特別是在2019年發生在MAMA頒獎禮上的片段，其一口怪異英文口音驚嚇不少網民，對於這件事情她近日在綜藝節目《旅行任意門》上亦自覺好丟臉。

2019年古力娜扎獲邀擔任MAMA頒獎禮嘉賓。（視覺中國）

2019年古力娜扎獲邀擔任MAMA頒獎禮嘉賓，在與韓國男演員李洙赫共同上台頒獎時，由她揭曉《最佳Solo舞蹈表演獎》，以英文讀出得獎者時，其語速過慢又吃力，英文口音特別怪異，頓時令得獎者CHUNGHA都聽到一頭霧水。古力娜扎在台上表示：「2019 Mnet Asia Music Awards Best Dance Performance Solo，CHUNGHA！（2019 Mnet Asia Music Awards 最佳Solo舞蹈表演獎，請夏！）」

古力娜扎講英文口音怪異。（影片截圖）

古力娜扎講英文時顯得吃力。（影片截圖）

然而，正因為這一個畫面她被瘋狂取笑，英文水平被指有待加強。而經過多年後她近日在節目上再提起這件事情，表示相當丟臉：「雖然這個梗過了，最丟臉的事情真的是當時就是那個「窮哈」的時候，我就覺得太丟臉了。我當下在台上真的不知道，後來看到熱搜之後覺得好丟臉，真的超丟臉，我不想回劇組。」