68歲群姐許思敏曾拍下多套西片　英語講對白片段曝光網民讚嘆

從影近40年,憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「群姐」一角彈起,深受觀眾及網民喜愛的許思敏,年青時美貌混血兒身份令人驚嘆,原來群姐英文更相當不錯。



許思敏從影近40年,英文名唔係Isabella ,而係Cinda 。(影片截圖)

群姐許思敏與親兒PENNY。(IG:@inspenny)

去年網上瘋傳群姐年輕時照片,網友盛讚她靚爆鏡,簡直可以演女一,多年來做甘草演員實在可惜。「群腳仔」即許思敏親生兒子Penny亦在IG發文回應,更爆出一個秘密,原來群姐係混血兒:「近幾日不斷收到唔同嘅朋友send呢張相畀我,因為喺呢一兩個星期喺網絡好多人傳閱,呢個女人有1/8俄羅斯血統。」

許思敏親兒PENNY驚爆群姐原來係混血兒。(IG:@inspenny)

群姐許思敏經常被安排飾演師奶及三姑六婆。

近日網上流傳一段短片,年輕時的群姐濃妝艷抹穿上吊帶小背心,對鏡頭講英語對白:「They do everything to me, everything! But they no pay me, I don’e care what everything they do to me, at least need to pay! This is not right.」片段來自1989年美國電影《命賤》,群姐講英語對白雖然帶港式口音,但不少人對她能拍西片感到驚訝。

群姐許思敏原來英語水平不俗,更拍過不少西片。(網上圖片)

今年68歲的「群姐」許思敏在80年代開始演出港台教育電視,後來同時拍劇、拍電影。她受訪時曾表示媽媽堅持讓她讀書,70年代初在堅道英文書院中五畢業,在當時算高學歷,其英文亦不錯,更因此在八九十年代,被外國劇組相中拍攝,拍過外國電影《Goodbye Hong Kong》、《命賤》電視劇《Yellowthread Street》等,她曾笑說因為自己能與導演英文溝通,劇組可以節省聘請翻譯。

群姐許思敏拍過1989年美國電影《命賤》,此作曾在2023台北電影節重新上映。(網上圖片)

