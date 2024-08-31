黃宗澤認屬不婚族抗拒生B　曾傳被富豪包養：如果係就唔使咁辛苦

黃宗澤（Bosco）與周勵淇（Niki） 日前現身網上節目《絲打圍爐》宣傳新戲《紮職3》，黃宗澤更激罕回應富豪包養傳聞：「我聽過一個傳聞仲誇張，話城中有個富豪包養我傳到我耳邊，我話唔係啩，好多年前有個記者問我，我心諗如果係就好啦！唔使咁辛苦，所以係假嘅，我都唔識佢。」

黃宗澤與周勵淇日前現身網上節目《絲打圍爐》宣傳新戲《紮職3》。（YouTube影片截圖）

Bosco自爆被迫加入樂壇

節目其中一個環節，兩人被問起當初曾在樂壇發展，黃宗澤笑說：「我唔係屬於樂壇嘅，大家搞清楚，我係被迫㗎咋。」周勵淇隨即笑言：「我記得佢仲有一首《K歌之王》。」黃宗澤則回應：「你講我係同陳奕迅一齊唱嗰個版本，定係我有一個自己唱嘅搞笑版本。」

Bosco自爆被迫加入樂壇。（YouTube影片截圖）

Niki笑說：「我記得佢仲有一首《K歌之王》。（YouTube影片截圖）

Bosco否認曾追求Niki

其實黃宗澤同周勵淇在電影《紮職3》之前，已經一起合作拍過不少劇集，而第一部合作的劇集就是《天幕下的戀人》。被問到有否追過周勵淇時，黃宗澤表示：「我冇追過佢，可能拍劇跑嗰陣時（劇情）追過佢。」周勵淇則說：「我認識佢嘅時候都有好多女性畀佢揀，我幾慶幸冇。如果唔係我哋就唔會係朋友。」提到網傳Bosco追求蔡潔，他馬上否認：「梗係冇啦！我同佢係好friend。」

其實Bosco與Niki在電影《紮職3》之前，曾合作拍攝《天幕下的戀人》。（YouTube影片截圖）

Bosco坦言自己屬不婚型

至於被問到理想伴侶時，周勵淇踢爆黃宗澤屬不婚型，黃宗澤坦誠自己是不婚型，並表示：「如果呢個世界個天有一日真係要我結婚嘅，我避唔到，緣份嚟到。（抗拒生小朋友？）少點抗拒。」他續說若果未來對象是希望結婚生小朋友的，就未必適合自己。講到有傳Bosco已經結婚生子，而對方是內地的女性，甚至已經誕下10歲的兒子，他表示：「嗰個人我直情唔識佢。」