大馬性感網紅被黃宗澤擁抱惹網民羨慕　原來佢仲有不為人知副業

馬來西亞網紅蕭佩兒（Ms Puiyi）在IG坐擁2687萬粉絲，年前曾開設情色個人社交平台，拍攝及售賣個人情色短片，除了收獲不少國內外粉絲人氣外，短片的收入更非常可觀。近年蕭佩兒靠這筆錢進修畢業，除維持網紅事業之外，更轉行打碟做夜店DJ，同樣成功。



黃宗澤（Bosco）到大馬宣傳新戲《紮職3》。（IG@ms_puiyi）

最近黃宗澤（Bosco）到大馬宣傳新戲《紮職3》，並接受蕭佩兒訪問。訪問中蕭佩兒的問題就維持了一貫作風，相當進取。一開始蕭佩兒就問道：「相信Bosco係女仔嘅男神，咁你理想對象係點？」黃宗澤就回答：「首先唔可以太嗲，要整齊。」然後，蕭佩兒就直接問：「咁你覺得我有冇資格apply？」黃宗澤有些驚訝，說：「嘩，我第一日見你喎。」黃宗澤又問：「咁你會唔會整亂嘢呀？」蕭佩兒回答：「咁我都幾亂吓。」黃宗澤就直接拒絕了她：「咁冇嘢啦，byebye。」相當搞笑。

對話內容冇乜特別，純粹都係睇黃宗澤。（IG@ms_puiyi）

之後蕭佩兒再問：「如果有一日有床上戲或者咀嘴，咁你又有乜睇法？」黃宗澤又笑言：「咁正？！咁我係一個演員，劇本有需要就要做。」訪問中，黃宗澤透露自己入行前沒想過做演員，也表示如果有一日不做演員的話，就當導演吧。

黃宗澤同蕭佩兒明顯唔過電。（IG@ms_puiyi）

黃宗澤同蕭佩兒明顯唔過電。（IG@ms_puiyi）

蕭佩兒又問黃宗澤，兄弟與女人之間選擇哪一樣？黃宗澤就回答：「why not both？」訪問結束後，有幕後人員要求蕭佩兒與黃宗澤有一個擁抱的鏡頭做結尾。蕭佩兒就問黃宗澤：「都結尾了，可唔可以有一個擁抱？」黃宗澤說：「哦，我抱你？」不過！黃宗澤就只用手在她身邊做一個圓圈的手勢，完全沒有接觸到蕭佩兒。應該說黃宗澤是紳士，還是避忌？

蕭佩兒開過xxxxfans，在國內外都幾出名。（IG@ms_puiyi）

性感大馬網紅蕭佩兒。（IG@ms_puiyi）

性感大馬網紅蕭佩兒。（IG@ms_puiyi）

性感大馬網紅蕭佩兒。（IG@ms_puiyi）