何太直播撩牙嚇窒網民　不甘被指控勾佬：我搵律師寫信去美國總部

《東張西望》何伯與何太日日開直播與觀眾見面聊天，日前（29日）更傳出何伯被何太「派帽」，何太被爆在9個月前於陽江與一名已婚男士發生不倫關係，受害人（陽江男人老婆）更向網台《無糧軍師》透露何太的手段：「因為我是當事人，沒有人比我更清楚她這賤人…因為她去年在陽江呆了幾個月，可能回香港才勾到何伯的，因為她之前嫁去香港了，所以身份證也是換了香港的」。

何伯、何太因接受《東張西望》哭訴仔女攞走450萬而成為網絡紅人。（電視畫面）

受害人（陽江男人老婆）更向網台《無糧軍師》透露何太的手段。(直播截圖)

何太否認係青青 已向YouTube反映網民惡搞情況

何太今日（31日）下午開直播澄清另一單網民指控，指自己非所指的女士「青青」，她說：「抹黑我，我唔係青青，AI整咗我二十幾年前嘅樣，講真，呢個青青皮膚咁差，我二十幾年前啲皮膚係幾靚，所有人都唔覺得我係本地人，我啲皮膚白雪雪好似上海人北京人，人哋以為我係外地人食得辣，點知我係正宗嘅本地人，一啲辣都食唔到。」

她又為自己辯解：「你哋講嗰啲愛情動作片，我係冇睇到，又話青青有紋身，我隻腳從來都冇紋身。」她透露已經向YouTube頻道反映網民惡搞的狀況，並表示：「唔知佢哋（頻道）會唔會做嘢，我都未告佢誹謗，要告就快，要告就快啲返嚟香港法庭見啦。每一步路都有天眼，我唔驚驚㗎！早十幾二十年社會咁黑暗，任何人威脅我，我都當佢冇到，吉人自有天相，因為我正直。」

何太今日（31日）下午開直播澄清另一單網民指控，非所指的女士「青青」。(直播截圖)

何太直播撩牙吐食物渣滓

何太在晚上七點又開直播，她一邊喝飲料邊食雞翼說：「我嗰次去湛江見朋友，其實喺度練緊車，未輪到我揸我又開直播同人見面，點知啲網民又屈我俾人打嘴，話我又去溝人又去勾佬，你哋（網民）咁賤格，我搵律師寫律師信去美國YouTube個總部，實在太過分啦！仲衰到喺現場搞我哋兩公婆。你哋要趕盡殺絕，遲吓你哋就會受罪。」

她續指還受到公務員的欺負，並表示：「佢哋（對方）準備要去坐監，誹謗我個聲譽，就係要賠償我，我已經攞晒啲罪證。你哋搞我搞得咁爽。」她透露得知有人花了接近$5000刻意抹黑自己和老公，所以已經報警求助。而何太在直播期間竟然公然撩牙，更隱約見到食物渣滓，驚嚇程度爆燈！

何太一邊喝飲料邊食雞翼開直播。(直播截圖)

何太直播撩牙。(直播截圖)