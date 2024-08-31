梁思浩爆「有勢力男星」係遲到慣犯　孫耀威黃浩然躺着也中槍

梁思浩和江美儀合作主持YouTube節目《娛樂好好玩》大爆娛圈秘聞及大談熱話。早前有網民翻出一條舊片，當年宣萱在節目中提及TVB重用歌星拍劇，又大爆有歌星經常遲到，連累全組人等開工，片段除了掀起網民熱烈討論之外，梁思浩亦自爆拍劇時也曾遇到類似的事，對方更令他等足6次，相當過份。



不得不說，當年古天樂真係好靚仔。（網上圖片）

宣萱好敢言！（網上圖片）

宣萱好敢言！（網上圖片）

江美儀在節目中「戴頭盔」爆料，指自己曾聽聞有一位還在圈中的女藝人，曾經「遲大到」，早上6點的拍攝通告，她直至10點半才出現，而當被問到為什麼遲到時，這位藝人竟以「因為要瞓覺」作解釋，令整個劇組都相當無語。

梁思浩爆「有勢力男星」係遲到慣犯，其實答案都好明顯。（截圖）

而梁思浩則分享親身經歷，他透露當年拍攝由王晶出品的亞視劇集《美麗傳說2星願》時，因為自己當時要兼顧電台工作，所以已一早表明每日有幾小時不能拍攝：「我有另一份工要返香港電台，（早上）10點開咪，外景日日開06」，需要劇組作遷就，不過與他拍對手戲的另一位演員就要06（早上）返到電視台，兩人到最後都未能夾到時間：「有一場戲，好彩成套得一次同佢，望住個鐘，7點、8點、9點啦！佢嚟我都拍唔到，我連續返咗6次都未拍到佢，唔係辦法，最後刪咗場戲。」

梁思浩爆「有勢力男星」拍劇係遲到慣犯，其實答案都好明顯。（截圖）

拍檔梁銨庭問梁思浩為什麼不反映，梁思浩和江美儀則表示「要睇對方有冇勢力」，暗示有人對演員差別對待。不過梁思浩就拒絕透露是誰，只表示不是有多場對手戲的陳煒，而是一位男藝人。

梁思浩爆有人足足遲到6次。（《美麗傳說 ll 之星願》截圖）

當年梁思浩戲份都幾重。（《美麗傳說 ll 之星願》截圖）

據網上資料，《美麗傳說2星願》2005年5月於亞視播出，由王晶編劇、鄭偉文、李慧珠監製，當年主題曲由黃霑擔任作曲作詞，更是葉德嫻主唱，而主演則有陳煒、陳法蓉、應采兒、江欣燕、孫耀威、黃浩然、萬梓良、張啟樂、珈潁、梁思浩、葛民輝等人。

梁思浩表示對方當年都要開咪。（《美麗傳說 ll 之星願》截圖）

當年黃浩然好青靚白淨。（《美麗傳說 ll 之星願》截圖）

當年梁思浩戲份都幾重。（《美麗傳說 ll 之星願》截圖）