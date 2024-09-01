何雁詩鄭俊弘帶仔仔外遊被偶遇盡顯親民　天使綜合症仔仔乖巧可愛

鄭俊弘及何雁詩月前為鄭丹瑞主持的《健康．旦》節目擔任嘉賓，首次公開分享他們的仔仔鄭讚廷 (Asher) 被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome) 的心路歷程。何雁詩表示在懷孕期間，他們都有定期進行各項產前健檢，但報告並未有發現任何潛在的問題。然而，隨著仔仔的成長，他們發現仔仔的發展進度明顯比其他同齡孩子慢，直到兒子1歲半時，經過專家評估，確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。不過這並未有嚇怕兩人，他們仍計劃再生小朋友。

鄭俊弘與何雁詩接受鄭丹瑞節目訪問，首次公開仔仔患有天使綜合症。

何雁詩與鄭俊弘對於仔仔患有「天使綜合症」也坦然面對和接受，給予仔仔很多的愛去照顧他。日前有網民就於香港機場偶遇何雁詩與鄭俊弘帶住仔仔出埠去旅遊，並把照片放到社交網上分享。博主以「omg！香港真的隨時能遇藝人」為標題，寫道：「天啊！！就覺得女的很眼熟，多看幾眼！woc…鄭俊弘夫婦啊！！！！！帶仔仔出去玩！！！我們一班飛機✈️ #偶遇明星」。相中可見何雁詩與鄭俊弘正在被其他粉絲集郵，他們面上都露出親切友善的笑容，兩人的仔仔就乖乖地躺在BB車內。何雁詩亦有於IG分享她此趙旅行的靚相，當中包括性感水着美照，大騷身材。

何雁詩與鄭俊弘帶住仔仔出埠去旅遊。(小紅書)

何雁詩大曬身材。(IG圖片)

何雁詩大曬身材。(IG圖片)

何雁詩大曬身材。(IG圖片)

何雁詩大曬身材。(IG圖片)

何雁詩與鄭俊弘的寶貝仔仔Asher。(何雁詩ig)