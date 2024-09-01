李克勤演《蘭亭序》反串扮虞姬　靚到Mani唔認得：以為米雪姐姐

《披荊斬棘》第二次公演舞台播出，李克勤與林志玲老公黑澤良平（AKIRA）、秦昊合作演出《蘭亭序》。舞台創新融入京劇元素，克勤挑戰虞姬扮相顛覆一貫形象，妝頭完成後，他說連老婆盧淑儀見到都問：「你搞咩呀？」

李克勤參加《披荊斬棘的哥哥》第四季。

李克勤與林志玲老公黑澤良平（AKIRA）、秦昊合作演出《蘭亭序》。

然後他將相片發給經理人霍汶希（Mani），Mani於社交平台上直言「好難認出嚟」，「我差啲認唔到，哈哈。啲同事好似嚟同我confirm工作，實則係考緊我！嗰日收到克勤虞姬嘅相嘅時候，我以為係米雪姐姐。」克勤也調侃：「我都差啲認唔出自己。」

李克勤反串扮花旦虞姬。

霍汶希一見到克勤的花旦扮相，竟以為是米雪姐姐。（Instagram：manifokfok）

在《蘭亭序》的舞台故事中，克勤飾演一位即將謝幕離開舞台的旦角「虞姬」，林志玲老公AKIRA飾演一位風華正盛的「虞姬」，克勤在對鏡卸下一支支珠釵的同時，AKIRA正在梳妝為登台做準備，兩人詮釋出了完全相反的狀態，秦昊作為「說書人」隨音樂的起伏引導情節發展，一開場便將觀眾籠罩進了舞台情緒中。能呈現這樣一個完美的舞台，離不開不斷的練習，初學京劇時克勤被老師指出要笑、感情不到位，在不斷練習及和梳理劇情後，克勤的演出，令觀眾沉浸其中，最終取得全場第二的好成績。

克勤飾演一位即將謝幕離開舞台的旦角「虞姬」。

這次的表演加入京劇元素，除了讓觀眾看到一個極富情感的演出，更看讓克勤自我突破，令他也再次獲得了個人喜愛度第一位。