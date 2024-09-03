雪迷宫劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《雪迷宮》陸劇又名(The First Shot)，是著名導演張藝謀首次監製的網劇作品。由有代表作《冰雨火》《老九門》的張鳶盎、麥利雅斯作為編劇，由《無證之罪》導演呂行為執導，由黃景瑜、王子奇領銜主演的一套以緝毒刑偵的懸疑劇情為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《雪迷宫》｜劇情大綱

故事以懸疑的視角展開，以一宗兇殺案作為開首，劇情背景則是突如其來的毒品危機。情節設定在1997年，當時禁毒局尚未成立，東北老工業城市哈嵐市被冰雪覆蓋。一個燈光迷幻的夜場，將東北的繁華與混亂一一呈現在眼前。一起看似普通的兇殺案，卻揭露出一個隱秘而狡猾的販毒組織。為了應對這一危機，哈嵐市公安局專門成立了禁毒專案組，由刑警隊長鄭北（黃景瑜飾）帶領，加上其他精英刑警們齊聚一堂。警方與販毒集團之間的較量由此展開。

他們毫不畏懼艱難，成功殲滅了盤踞在城市中的搖頭丸販毒組織，然後進一步調查，揭露了背後的冰毒犯罪集團。隨著調查的深入，他們逐步理清了從製毒、運毒到銷售的整個犯罪鏈條，最終將所有涉案的犯罪分子一一捕捉。年輕的刑警們不僅要與殘酷的販毒集團對抗，還需面對情感和法律之間的複雜糾葛。面對挑戰，他們毫不退縮，在艱辛的過程中互相扶持，攜手共進，培養出深厚的戰友情。這一切最終成為了九十年代東北刑警們獨特而又動人的傳奇故事。

這支臨時組成的隊伍見證了禁毒局從無到有的發展歷程，並成為當地首批禁毒大隊的成員。他們將始終堅守初心，勇往直前，致力於保護這片土地，確保家鄉的人民不再受到毒品的傷害。

《雪迷宫》播出時間｜最新追劇日曆

《雪迷宫》一共有32集，由優酷、咪咕視頻全網獨播。9月3日21:30CCTV-8電影首播，首更2集。網上就優酷、咪咕視頻全網獨播，首更5集。

雪迷宫官微@Weibo

《雪迷宫》｜演員人物關係圖

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《雪迷宫》｜演員

黃景瑜 飾 鄭北

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王子奇 飾 顧一燃

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謝可寅 飾 張雪瑤

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劉潤南 飾 趙曉光

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趙昱童 飾 丁國柱