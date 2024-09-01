朱凱婷與「世一姊妹團」慶47歲生日　位位家底豐厚為圈中低調闊太

「奧運五朝元老」朱凱婷（Heidi），早前在巴黎奧運主持表現出色，擁有豐富主持經驗及高學歷的她，獲得一致好評，日前更為國家運動健兒「三天訪港之旅」主持歡送午宴，這位「世一MC」，原來亦擁有一個「世一姊妹團」！

朱凱婷（Heidi）早前在巴黎奧運主持表現出色。（網上圖片）

上月踏入47歲的Heidi，日前在社交平台分享與一班好姊妹：曹敏莉、戚黛黛、陳茵媺聚餐慶祝生辰的照片，相片可見「世一姊妹團」正為Heidi及曹敏莉慶生，她們除了互相送上祝福外，還送上生日禮物，其實「世一姊妹團」位位都是高質美人，四人均選美出身，而且家底豐厚、學歷甚高，是圈中的低調闊太，難得四人齊齊同框，散發出陣陣貴氣。 而兩位「壽星女」Heidi與曹敏莉，雖然已為人母，但保養得宜，完美演繹凍齡效果，其中身穿吊帶裙的Heidi，毫不吝嗇展現美好第段，玲瓏浮凸的身材，非常吸睛。

Heidi日前在社交平台分享與一班好姊妹：曹敏莉、戚黛黛、陳茵媺聚餐慶祝生辰的照片。（網上圖片）

而Heidi亦留言感謝閨蜜百忙之中專程抽空為她慶生，她還表示多年來能夠安心做自己，全賴好姊妹的包容及疼愛，她以英文說道：「Thanks Girls & Boy for the celebration Happy Birthday to me and Mandy！It’s already 15+ conservative years we have been celebrating together!Thanks for allowing me to be the “100% Me” in front of you, spoiling n bearing me, make me still feel “girly”! Love u all」

Heidi留言感謝閨蜜百忙之中專程抽空為她慶生。（網上圖片）

「世一姊妹團」為Heidi及曹敏莉慶生。（網上圖片）