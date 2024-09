朱凱婷與「世一姊妹團」慶47歲生日　位位家底豐厚為圈中低調闊太

「奧運五朝元老」朱凱婷(Heidi),早前在巴黎奧運主持表現出色,擁有豐富主持經驗及高學歷的她,獲得一致好評,日前更為國家運動健兒「三天訪港之旅」主持歡送午宴,這位「世一MC」,原來亦擁有一個「世一姊妹團」!

朱凱婷(Heidi)早前在巴黎奧運主持表現出色。(網上圖片)

上月踏入47歲的Heidi,日前在社交平台分享與一班好姊妹:曹敏莉、戚黛黛、陳茵媺聚餐慶祝生辰的照片,相片可見「世一姊妹團」正為Heidi及曹敏莉慶生,她們除了互相送上祝福外,還送上生日禮物,其實「世一姊妹團」位位都是高質美人,四人均選美出身,而且家底豐厚、學歷甚高,是圈中的低調闊太,難得四人齊齊同框,散發出陣陣貴氣。 而兩位「壽星女」Heidi與曹敏莉,雖然已為人母,但保養得宜,完美演繹凍齡效果,其中身穿吊帶裙的Heidi,毫不吝嗇展現美好第段,玲瓏浮凸的身材,非常吸睛。

Heidi日前在社交平台分享與一班好姊妹:曹敏莉、戚黛黛、陳茵媺聚餐慶祝生辰的照片。(網上圖片)

而Heidi亦留言感謝閨蜜百忙之中專程抽空為她慶生,她還表示多年來能夠安心做自己,全賴好姊妹的包容及疼愛,她以英文說道:「Thanks Girls & Boy for the celebration Happy Birthday to me and Mandy!It’s already 15+ conservative years we have been celebrating together!Thanks for allowing me to be the “100% Me” in front of you, spoiling n bearing me, make me still feel “girly”! Love u all」

Heidi留言感謝閨蜜百忙之中專程抽空為她慶生。(網上圖片)

「世一姊妹團」為Heidi及曹敏莉慶生。(網上圖片)