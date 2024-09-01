流光引劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《流光引》陸劇，改編自毒寵傭兵王妃。有王宇、廖小宇作為編劇，程源海為執導，由張翰、祝緒丹領銜主演的一套以古裝、玄幻、愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《流光引》｜劇情大綱

相府的庶女韓紫晴（祝緒丹 飾）因一次意外的身份變化，意外認識了天明戰神君北月（張翰 飾）。她因此捲入了強國環伺、異族林立的複雜大陸紛爭之中。魅香之毒揭開了韓紫晴身世的神秘面紗，散落在大陸各地的七枚音符則成為她重返故鄉的關鍵線索。為了破解謎題，韓紫晴與君北月攜手踏上了充滿危險的旅程。在這段冒險中，他們不得不與龍淵大陸上潛藏的強大勢力交鋒。智勇雙全地面對深海的膚及神秘的特草世界。他們還探索了許多人無法抵達的大陸秘境，以及僅存在於傳說中的孤島。在經歷重重艱險和考驗後，兩人最終揭開了韓紫晴的身世之謎，斬殺了各路邪惡勢力，維護了龍淵的安定。最終，韓紫晴與君北月的愛情也迎來了圓滿的結局。

《流光引》播出時間｜最新追劇日曆

《流光引》一共有40集，由騰訊視頻播放，會員每日更新2集，SVIP搶先看一集。

流光引官微@Weibo

《流光引》｜演員人物關係圖

流光引官微@Weibo

《流光引》｜演員

君北月 演員 張翰

韓紫晴 演員 祝緒丹