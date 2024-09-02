美麗40路｜盤點高質人妻佳麗　有3子之母亦有鋼管舞學校創辦人

40位《美麗40路》佳麗將通過多項比賽爭奪冠軍。

ViuTV選美節目《美麗40路》將於9月2日起星期一至五晚上9時半播出，參賽者年齡由35歲起，當中唔少都係已婚人妻、人母，亦有唔少係做生意嘅老闆娘，由於當中唔少參賽者都有做開KOL，大大提供了整體質素。以下就為大家盤點最有爆點佳麗，每位都有樣有身材！

1號 周雅韻（Connie）

現職為健身教練，早前曾經拍戲，仲飾演梁朝偉妹妹，又試過去日本參加面試-- 爭取做小室哲哉嘅徒弟，落選後輾轉成為日本人妻。回流香港後，成為健身教練，連甄子丹女兒甄濟如都係佢學生。

Connie身為健身教練，身材極弗。（IG圖片）

2號 文炎君（Bonnie）

人妻Bonnie除咗係KOL，仲係排舞師兼人生教練，參報名《全民造星》但未能入圍，與COLLAR芯駖情同姐妹；一心想做幕前嘅Bonnie仲試過自資出歌拍MV。

Bonnie曾自資出歌拍MV。（IG圖片）

4號 （Heidi）

現職空姐嘅Heidi，育有兩名女兒；擁有豐富健美經驗嘅佢，曾獲健美冠軍，IG有唔少騷肌照。

Heidi現職係空姐。（IG圖片）

玩健美嘅身材。（IG圖片）

9號 陳懿汶 （Barbie）

Barbie雖然現為芭蕾舞導師，不過原來佢17歲時曾因患癌而不能走路，康復後曾成功考入APA，但因缺乏自信而退學。

Barbie已為一子之母，但少女感十足。（IG圖片）

16號 馬麗如（ Taylor）

Taylor雖然係台灣人妻，但其實佢本身係香港人，只不過婚後喺台灣同老公一齊經營火鍋店。除此之外，Taylor亦係一名KOL同化妝師，而參加《美麗40路》後，更獲「翻版林明禎」嘅稱號。

Taylor嫁去台灣之後，同老公一齊經營火鍋店。（IG圖片）

文青女神。（IG圖片 ）

19號 陳雅慧 （仙迪）

仙迪曾經客串多套TVB劇集，包括《愛回家》、《再見枕邊人》及《廉政行動2022》。作為一名瑜伽和普拉提導師，仙迪身材勁弗，IG有唔少福利圖。

仙迪身材十分有睇頭。（IG圖片）

而佢亦都好大方同大家分享。（IG圖片）

30號 文芷苓（校長）

校長自20多歲起學習鋼管舞，後成為導師，近年索性創辦鋼管舞學校，睇佢IG有唔少鋼管舞片段，打扮超hot。

背面超有視覺衝擊（IG影片截圖）

（IG影片截圖）

換上黑色之後，一樣震撼。（IG影片截圖）

37號 趙芮嵐（Yolanda）

Yolanda為全職媽媽，在今年年初曾經參加過《中年好聲音2》，不過就百強止步。身為三位小朋友們媽媽的趙芮嵐依然身材Fit爆。

Yolanda 已為三子之母。（IG圖片）

有兼任親子KOL。（IG圖片）