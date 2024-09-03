Edan曾無預告被分飛喊足一堂　JACE用一年時間療情傷喊到盡

一個拉闊音樂會，撮合了Edan（呂爵安）與JACE（陳凱詠）合唱新歌《漸漸我們》，Edan解釋是因為中學時唱K必點《十分愛》，但有感近年沒有太多合唱歌可點，於是主動提出合作⋯⋯



公認/自認無淚線嘅Edan，原來都曾為另一半而落淚。（陳順禎攝）

雖然唱嘅係《十分愛》，但Edan原來曾有「荃灣許廷鏗」嘅稱號，兼參加過校內嘅模特兒比賽，聽到JACE有無數個黑人問號，仲大叫「難以置信」，之後更忍唔住小編上身，由參加比賽要具備咩條件、到點解會有人追都問埋，搞到Edan招牌式翻白眼不時出現。

聽到Edan嘅情史，JACE都忍唔住小編上身，不停追問。（陳順禎攝）

「荃灣許廷鏗」到底中學時有幾受歡迎？Edan自爆曾獲兩位女同學主動追求，而為怕尷尬，所以最後接受了同班女生嘅表白。「不過後來有啲事分開咗，我好記得當時係小息，我喺班房喊，全堂喊，旁邊另一個女仔安慰我⋯⋯」自認桃花運唔錯嘅Edan原來仲收過男仔嘅告白訊息，極為震撼嘅佢唯有扮睇唔到。

JACE曾在戲院外見到前度，她表示當時嚇到呆咗，之後即時走人，但事後又十分後悔點解要走⋯（陳順禎攝）

講到分手嘅傷痛，JACE試過用一年多時間平復心情。「我係會喊到盡，我再細啲嘅時候係有mark時間去喊，因為要做嘢見人，同自己講要忍多陣，一夠鐘播歌喊。」而被指係無淚線嘅Edan就話感情係最易令自己落淚。「有啲關係去到愈來愈遠，係漸漸地，但有啲係突然間，就係中四嗰段，puppy love 嘛，有朋友同我講返撞到佢同另一個男仔一齊出街⋯⋯」

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Makeup: San Chan（Edan）、One Tung （JACE） Hair: Man Chan @ CHIC Private I Salon（Edan）、Kenki Lau （JACE）

Stylist: PIPA Creative（Edan）

Wardrobe: Lane Crawford（Edan、DIESEL（JACE）

Accessories: Lane Crawford (Necklace) , BVLGARI (Rings & Watch)（JACE）

場地：No. 5 Studio HK