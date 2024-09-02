法證先鋒6第15集劇情｜蔣祖曼差點被吊燈壓死　原來係呢個人做？

法證先鋒6第十五集劇情：

黃宗澤繼續於日本尋找王敏奕，更幫忙王敏奕的好友尹詩沛克服心理障礙，回到家人身邊。黃宗澤夢到王敏奕被一個戴著面具的人囚禁，而這個面具就是王敏奕失蹤的關鍵。

黃宗澤繼續於日本尋找王敏奕。(影片截圖)

黃宗澤夢到王敏奕被一個戴著面具的人囚禁。(影片截圖)

大馬富商李王愛蓮（林漪娸飾）得知愛子鄭衍峰因蔣祖曼而受傷，所以特地回港，更利誘他前女友蔣祖曼答應她的要求，蔣祖曼表示不會為此而出賣腹中孩子，雙方最終不歡而散。林漪娸長女李玥（陳庭欣飾）提出用500萬可替她解決此事，林漪娸表示若事成考慮選她作繼承人。

蔣祖曼表示不會為此而出賣腹中孩子，雙方最終不歡而散。(影片截圖)

林漪娸長女李玥（陳庭欣飾）提出用500萬可替她解決此事。(影片截圖)

孟希璘幫蔣祖曼用高價接了一個廣告，但廣告有一定的危險，蔣祖曼要求100%的安全，殊不知危險已經迫近。在拍攝廣告當日，蔣祖曼與兩名模特兒一同拍攝，突然，一盞水晶吊燈從天而降，壓在其中一位模特兒身上，造成致命事故！

孟希璘幫蔣祖曼用高價接了一個廣告，但廣告有一定的危險。(影片截圖)

蔣祖曼與兩名模特兒一同拍攝。(影片截圖)

突然，一盞水晶吊燈從天而降，壓在其中一位模特兒身上。(影片截圖)

袁偉豪、黃宗澤兩組人先後到現場調查及搜證，有不少發現。林正峰及黃宗澤見到拉著吊燈的威也切口超整齊，種種憑據顯示吊燈跌下是人為所致。現場的監控錄像還拍到兩個與廣告無關的可疑人物，原來是有人買兇想利用事故「借刀殺人」。

袁偉豪、黃宗澤兩組人先後到現場調查及搜證，有不少發現。(影片截圖)

黃宗澤見到拉著吊燈的威也切口超整齊，種種憑據顯示吊燈跌下是人為所致。(影片截圖)

原來是有人買兇想利用事故「借刀殺人」。(影片截圖)

該車房技工聽了一個不知名的電話表示會給他5萬元，讓他去割斷拉著吊燈的威也，另一方面，陳庭欣是用了500萬去做這件事，中間足足被「吞」了495萬。

該車房技工聽了一個不知名的電話表示會給他5萬元，讓他去割斷拉著吊燈的威也。(影片截圖)

陳庭欣是用了500萬去做這件事，中間足足被「吞」了495萬。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)