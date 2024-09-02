港姐2024｜秦冀雯識狗仔傳心術！　馮盈盈：佢識得點樣吠回應隻狗

《2024香港小姐競選》進入大直路階段，昨日（01/9）15位候選佳麗以及馮盈盈出席商場活動，台上8號盧凱怡（Kerry)分享時，就突然透露7號秦冀雯（Yvonne）懂得與狗隻溝通，直言她是動物傳心師，更殺她一個措手不及。一起與候選佳麗出trip的馮盈盈在台上也表示今屆港姐十分多才多藝又有趣。



馮盈盈透露秦冀雯在塞班島與狗仔溝通。（陳順禎 攝）

馮盈盈接受《香港01》訪問時透露更多詳情，她說：「同Kerry所講一樣，喺塞班島trip期間好多互動，發現到7號Yvonne（秦冀雯）佢呢個本領，原來佢同塞班島一啲狗仔可以傾偈溝通，氹到我哋成個團隊crew都好開心，好有趣。我覺得我哋唔係淨止去拍節目咁簡單，而係好似朋友姊妹咁樣。」

早前馮盈盈素顏的畫面播出街，她表示不介意，更表示，既然網民感到興趣，之後會特別拍一條片展現素顏一面。（陳順禎 攝）

馮盈盈表示曾見到秦冀雯與狗隻溝通。她說：「幕後工作人員拍咗片，但係條片唔喺我手上。Yvonne好似聽得明啲狗吠嘅時候想表達啲乜，咁溝通有來有往，佢都識得點樣吠回應返隻狗嘅問題，所以就錄低咗。佢會用返⋯甚至用獨有方式同佢（狗）溝通傾偈。成個過程，我哋呢啲門外漢係理解唔到。」

問到會否考慮建議用「傳心術」做決賽才藝表演，馮盈盈就笑言怕溝通播出街後，會影響埋收看（聽）節目的狗觀眾。

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗，及「師姐」馮盈盈。（陳順禎 攝）