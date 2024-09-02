香港女首富甘比勾織店細舖搬大舖　大刀切燒豬祝願生意愈做愈大

華人置業集團行政總裁兼劉鑾雄（大劉）太太、香港女首富甘比（陳凱韻），婚後沒有安心養尊處優做闊太，反而積極參與社會公益事務，以及發展個人興趣。甘比於疫情期間愛上勾織，將興趣發展成事業，開設個人勾織專門店和工作坊，偶爾擔任駐場勾織導師，多位藝人名人都收過甘比作品，並跟甘比上課學勾織，如鍾楚紅、楊千嬅、鄭秀文、何超欣、奚夢瑤、江美儀、唐詩詠，位位份量十足。

劉玉翠都跟甘比學勾織。（小紅書）

小鳳姐與甘比媽咪合照。（IG圖片）

甘比勾織店深受歡迎，生意更愈做愈大，近日終於細鋪搬大鋪。甘比日前於社交網分享搬舖片段，她透露：「又搬大啲，但係都係同一個商場同一樓層」。為慶祝生意興隆，甘比更與一班好友員工舉行切燒豬儀式。甘比罕有拋開斯文形象，攞住把刀大力切燒豬，笑得高興，深具老闆娘風範；她又穿上勾織品，相信是自家製產品。

江美儀公開拜甘比為師。（小紅書）

江美儀公開拜甘比為師。（小紅書）

小鳳姐跟甘比學織頸巾。（IG圖片）

甘比店內產品均是平民價，她曾接受YouTuber「混血肥仔」訪問，片中連混血肥仔都驚訝於勾織品價錢竟意外相宜，當場驚歎：「比我想像中平好多喎！」甘比堅持大家都織到的勾織品，價錢一定要公道均一，她說：「開頭開鋪頭嘅時候，啲同事就成日話：『唔得㗎，你織要賣貴啲。』我成日都同佢哋好爭拗嘅，我就覺得大家都織到嘅，就一定要同大家一樣嘅價錢。」

甘比細鋪搬大鋪！（小紅書）

切燒豬。（小紅書）

切燒豬。（小紅書）

切燒豬。（小紅書）

好開心。（小紅書）