港女野人奇異記｜胡美貽悼亡父眼有淚光　何泳芍示範「腿張開」？

全新野外體驗真人騷《港女野人奇異記》，一共17集的節目本周起於TVB Plus（82台）播映。四位港姐出身的美女陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey），繼上一輯大受歡迎的《港女野人》後，再接再厲放下身段，為觀眾攀山涉水。

4名港女野人出發前忙於整理行李。

4名港女野人出發前忙於整理行李。

4名港女野人出發前忙於整理行李。

（左起）Jessica、Honey、Nicole及Amber齊集機場準備出發。

今輯《港女野人奇異記》將跳出香港，遠赴新西蘭挑戰各人體能極限，引領觀眾欣賞這片淨土景色之餘，同時感受毛利人文化。而本周旅程更集美景、驚險、感人及香艷於一身，4名港女野人以素顏出鏡，行程包括行毛利人的聖山Mt. Tarawera，全程只有3.5公里，需時2至3小時，但當中一段約150米落坡路，鋪滿碎石且非常陡峭，跟地面差不多成直角。

Amber媽媽專誠到機場送機。

4名港女野人以素顏出鏡。

4名港女野人以素顏出鏡。

4名港女野人以素顏出鏡。

4名港女在聖山途中的check point 集天地靈氣作冥想，過程感人。途中她們經過Taupo，一個以天然溫泉聞名的地方，4名港女會派福利，以三點式泳衣出鏡。最抵死是攝製隊將她們瞓醒素顏樣大公開，Honey又被踢爆有鼻鼾聲。

Jessica及Amber為隊友及工作人員整三文治做早餐。

Jessica及Amber為隊友及工作人員整三文治做早餐。

Jessica及Amber為隊友及工作人員整三文治做早餐。

行聖山的兩位毛利人嚮導Jesse及Hare。

今晚（2日）一集4名港女野人Amber、Jessica、Nicole及Honey由香港出發到新西蘭。首站挑戰的新西蘭原住民毛利人的聖山Mt. Tarawera，是毛利人酋長過身後長埋之地。不過在到達聖山之前，備受的山路考驗，連最硬淨的Honey亦暈車浪，差點要出動嘔吐袋。來到起點會合兩位導遊Jesse及Hare，首站行程全長3.5公里，需時約2至3小時，但最大挑戰是一段接近垂正的下坡路，山勢陡峭且鋪滿碎石，4名港女野人起先還以為導遊開玩笑，知道是事實後，她們雖然身經百戰，但仍面露難色，但行程始終要開始。

行聖山的兩位毛利人嚮導Jesse及Hare。

起行前4名港女野人為兩名嚮導送上港式手信。

到第二個check point 4名港女野人手牽手冥想，Honey感觸落淚。

到第二個check point 4名港女野人手牽手冥想，Honey感觸落淚。

導遊Jesse講解石陣的淵源。

明晚（3日）她們正式挑戰聖山，Jessica話難度在於山路碎石多，幾次差點跣腳，Honey提供秘訣說︰「（腳）擘大少少，慢慢行」，果然非常湊效。一行人來到一個石堆陣，導遊Jesse解釋類似一座紀念碑，毛利人會在石陣上放下一塊石頭，悼念或放下心中縈繞你那人，Nicole感性表示以手上石頭代表亡父在心中的份量，她眼濕濕的說︰「我擺最大舊喺度，因為我覺得父親好重要。」

導遊Jesse講解石陣的淵源。

導遊Jesse講解石陣的淵源。

各人拾起地上石頭，放在石陣上寓意解除心中糾結。

各人拾起地上石頭，放在石陣上寓意解除心中糾結。

後晚（4日）各人幾經辛苦，來到當地一處天然溫泉，美景當前4名港女來過大解放，紛紛換上性感比堅尼，為觀眾提高福利。本周節目集美景、驚險、感人及香艷於一身，絕對不容錯過。

Nicole換上一塊大石頭，代表亡父在心中地位多重。

Nicole換上一塊大石頭，代表亡父在心中地位多重。

Nicole提起亡父時仍眼有淚光。

一向樂天的Amber，內心也有揮之不去的糾結。

來到首站行程最後一段的碎石下坡路，山勢陡峭。

另外，節目節目全程由吳浩康（Deep）以感性導航，去年底跟英皇娛樂結束20年賓主關係後，為養家轉行做地盤工人，並將工作實錄於社交平台分享，獲網民盛讚「係真男人」。同時他亦為連鎖快餐店拍廣告兼唱主題曲、舉行演唱會，努力賺奶粉錢。

Honey一馬當先發揮野人本色，最先完成任務。

Honey一馬當先發揮野人本色，最先完成任務。

Amber出奇謀手腳並用完成行程。

Amber出奇謀手腳並用完成行程。

吳浩康「聲音擔當」以幽默柔情的語調作聲音導航