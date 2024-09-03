TVB乖乖女自爆試過打開糧單得個零　被問合約有咩唔做得佢竟咁答

現在做新人一點都不容易，如果有公司力捧當然好，但在暫時未有的情況下，就只能靠自己。其中一個與大眾交流的最好途徑就是社交平台，現在27歲、最近有份參演《法證先鋒6倖存者的救贖》的2020年落選港姐麥詩晴（Ceci），向來給人乖乖女的感覺，但原來非常敢言，近日她就在Threads貼上公司無綫的Logo同網民大玩「你問我答」，並寫道：「隨便問 多人想聽就講」，吸引不少網民提問。

麥詩晴2020年參選港姐入行。（IG圖片）

麥詩晴有份參演熱播劇《法證先鋒6倖存者的救贖》。（IG圖片）

去年曾參演《新聞女王》。（IG圖片）

網民的問題「由淺入深」，有網民好奇：「港姐interview 係點」，麥詩晴透露有自我介紹和泳衣環節，但她最害怕都是見記者的時候：「個時佢哋問我叫咩名，我唔識答」；有網民問：「TVB邊個廠/景最陰森恐怖？」麥詩晴則分享了自己的靈異經歷：「之前試過自己一個去劇廠隔離嘅女洗手間，而裏面係冇人嘅，有女人聲跟住我耳機吹口哨」；真係聽到都震一震。

麥詩晴向來予人乖乖女感覺。（IG圖片）

私下散發女人味一面。（IG圖片）

其後問題開始入「戲肉」，有網民問道：「合約有無明文規定咩行為或言論寫左（咗）落去唔可以做？」以往藝人被問及此問題都會輕輕帶過，或說是「商業秘密」迴避，但麥詩晴則公開說：「你唔好去咗隔籬台lor，其他都冇乜特別，自己行為自己承受返個責任就可以。」但後來網民追問：「係唔係唔比你地（哋）follow 隔離台啲嘢！例如睇咗mirror 演唱會比人知道，會比人照肺？」麥詩晴就未有回應。

也有性感一面。（IG圖片）

不乏泳裝照。（IG圖片）

至於人工方面，網民問：「係咪真係好低人工。以中位數對比。」麥詩晴坦白說：「好懸殊，用show 計，有啲show 錢好高同埋多工作量嘅話自然收入高，啱啱入行嗰時試過有排冇乜嘢做一打開糧單＄0。」

麥詩晴在社交平台大玩「你問我答」。（Threads截圖）

揭合約有咩唔做得。（Threads截圖）

自爆試過0收入。（Threads截圖）

其後更有網民問：「你點睇『楊明醉駕』仲咁多劇做？點解 TVB仲捧佢？」麥詩晴認真回答，片幅也是多條回覆中最長，她寫道：「Ps只係公司見，未試過深入接觸，但係做嘢嘅時候覺得佢個人都幾nice 同認真嘅。咁做藝人，新聞價值輿論性高，無論好唔好啦，做過啲咩你都會記得嘅話，咁就有佢嘅市場價值㗎啦，起碼你會花時間睇同埋記得，會講起佢。有人講真係好講好過做乜都冇人講尤其是呢行，見過有啲超有實力嘅，但新聞價值輿論性真係唔夠，有時都覺得戥佢哋唔抵，好希望俾人睇到佢哋幕後幾專業，值得更多機會。」

麥詩晴回應網民自己對楊明經歷醉駕事件後仍獲力捧的看法。（Threads截圖）

楊明2019年8月涉嫌酒後駕駛，在山頂己仙峽道失事撞壆，之後被正式起訢「門窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本以作化驗」及「不小心駕駛」等罪名。（資料圖片 / 陳永武攝）

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麥詩晴2020年參選港姐入行，現為無綫電視經理人合約藝員。她曾參與《愛．回家之開心速遞》、《欺詐集團》、《青春不要臉》、《輕·功》、《隱形戰隊》、《新聞女王》、《法證先鋒6倖存者的救贖》以及還未出街的《奪命提示》等劇集，而從IG可見，她與大部分女仔一樣喜愛影靚相，能駕馭可成熟、甜美和性感元素，絕對值得多給機會。