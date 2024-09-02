收視｜《法證先鋒6》流失10萬觀眾　《中年3》最高過百萬人睇

翡翠台上周（8月26日至9 月1日）收視出爐，內地奧運金牌健兒上周訪港，在港掀起熱潮，市民爭相一睹金牌選手風采，他們亮相的直播節目《奧運健兒大匯演》吸引逾135萬觀眾捧場，成績斐然。



壓軸出場，節目已經overrun咗。（TVB截圖）

根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周五晚直播《奧運健兒大匯演》跨平台直播收視最高20.7點（135萬觀眾）；資訊節目《東張西望》最高收視22.3點（145萬觀眾），比上周最高收視24.1點（157萬觀眾），下跌1.8點，續踞收視榜首位置。

王祖藍爆全紅嬋喺後台話想先訪問佢。（TVB截圖）

《東張西望》主持黎寬怡跟林先生再三確認及提出網民的問題。(節目截圖)

劇集方面，《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.2點（131萬觀眾），比上周最高收視21.6點（140萬觀眾），下跌了1.4點；黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼等主演一線劇集《法證先鋒VI︰倖存者的救贖》最高收視 21.3點（139萬觀眾），比上周最高收視22.9點（149萬觀眾），下跌了1.6點，居收視榜次席；外購劇《射鵰英雄傳之鐵血丹心》最高收視17.4點（113萬觀眾），比上周最高收視18.9點（123萬觀眾），下跌了1.5點。

《愛‧回家之開心速遞》係皇牌節目。（《愛回家之開心速遞》劇照）

《2024香港小姐 女．遊記》最高收視11.4點（74萬觀眾）。比上周同期節目《瞬間直擊半小時》最高收視14.9點（97萬觀眾），下跌了3.5點。

《2024年香港小姐競選》。（陳順禎 攝）

周六晚王祖藍主持美食節目《一條麻甩在東莞》最高收視16.6點（108萬觀眾），比上周最高收視15.8點（103萬觀眾），上升了0.8點；《奧運健兒展風釆》最高收視14.7點（95萬觀眾）；接住播出甄子丹主演電影《大師兄》最高收視12.9點（84萬觀眾），比上周同期節目《金錢帝國︰追虎擒龍》最高收視16.3點（106萬觀眾），下跌了3.4點。

王祖藍主持美食節目《一條麻甩在東莞》。(節目截圖)

周日晚首播《中年好聲音3之決戰新馬》最高收視18.2點（118萬觀眾），比上周同期節目《一班好聲音「十」力無限演唱會》最高收視15.9點（103萬觀眾），上升了2.3點；特備節目《荃頌荃盛》回顧阿姐多年經典作品，最高收視14.7點（95萬觀眾）。