洪欣做不掃興父母陪女兒追星　10歲張晞彤擁美人胚子有做女團潛質

現年53歲的洪欣，雖然年過半百，但依然樣靚身材正，絕對是凍齡有術，一對子女也盡得她真傳，大仔張鎬濂高大靚仔，早前參加《亞洲超星團》正式出道，加上比賽期間表現突出亮眼，成功俘虜不少女粉絲。而女兒張晞彤轉眼間也10歲大，天生美人胚子，愈大愈靚女，同樣高顏值。

現年53歲的洪欣，雖然年過半百，但依然樣靚身材正。（微博圖片）

張鎬濂是洪欣與前夫莫少聰所生的兒子，母子感情好好。（洪欣微博圖片）

洪欣近日在社交平台分享陪女兒追星的照片，原來張晞彤是韓國人氣女團(G)I-DLE的粉絲，(G)I-DLE日前來港開騷，洪欣不但帶女兒觀看演唱會，還進到後台與(G)I-DLE合照，為女兒圓夢，可謂廿四孝。

張晞彤還向內地成員宋雨琦送上親手畫作，但此舉卻引來媽咪吃醋，留言說：「陪寶貝去看偶像～很久沒見雨琦，大家的演出真的太精彩了，順便也努力做個不掃興的父母，帶著寶貝去見自己的偶像，就是記得要給媽媽也畫一副哦，不然我要吃醋啦哈哈」。而洪欣也有與宋雨琦合照，兩人曾在綜藝節目《請吃飯的姐姐》合作，因此結緣，而且私下感情不錯。

洪欣日前帶女兒張晞彤去追星，笑言要做一個不掃興的父母。（小紅書）

洪欣也有與宋雨琦合照，兩人曾在綜藝節目《請吃飯的姐姐》合作，因此結緣。（小紅書）

從相片所見，除了洪欣的樣子、身材不輸女團外；女兒張晞彤也愈來愈省鏡，遺傳父母優良基因，身材高䠷，已高過媽咪肩旁，四肢修長，加上瓜子臉孔、五官清秀，獲讚有潛質步哥哥後塵，去參加選秀節目成為女團成員。網民也大讚洪欣好媽媽及張晞彤畫工不錯：「真的，有不掃興的父母支持追星太好了」、「妹妹畫的雨琦，很美」、

張晞彤原來是韓國人氣女團(G)I-DLE的粉絲，跟向成員宋雨琦送上親手畫作。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

洪欣與老公張丹峰及女兒一家三口。（微博圖片）